Гайдулян ответил на обвинения в предательстве

Андрей Гайдулян ответил на слухи, связанные с предательством бывшей жены

Российский артист Андрей Гайдулян прокомментировал развод с бывшей супругой Дианой Очиловой.

Ранее она говорила, что инициатором развода стал Гайдулян, который мог ей изменять.

После слов бывшей супруги на Гайдуляна обрушилось много критики.

— Не хочу я описывать всю правду наших отношений. Эта женщина хочет, а я не хочу, не могу, не имею права. Она не сказала сколько я для нее сделал во время и после наших отношений, — ответил Гайдулян подписчице на вопрос, касающийся развода с Дианой. Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Андрей Гайдулян (@gaydulyan) 30 Окт 2018 в 7:03 PDT

Кроме того, звезда «Универа» отмечает, что людей, осуждающих его, ввели в заблуждение.