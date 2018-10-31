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Гайдулян ответил на обвинения в предательстве
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Андрей Гайдулян ответил на слухи, связанные с предательством бывшей жены 

Вечерняя Москва + ещё 7 1 час назад
Фото: http://vk.com/id91395194
Российский артист Андрей Гайдулян прокомментировал развод с бывшей супругой Дианой Очиловой.
Ранее она говорила, что инициатором развода стал Гайдулян, который мог ей изменять.
После слов бывшей супруги на Гайдуляна обрушилось много критики.
— Не хочу я описывать всю правду наших отношений. Эта женщина хочет, а я не хочу, не могу, не имею права. Она не сказала сколько я для нее сделал во время и после наших отношений, — ответил Гайдулян подписчице на вопрос, касающийся развода с Дианой.
Кроме того, звезда «Универа» отмечает, что людей, осуждающих его, ввели в заблуждение.
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