Гайдулян ответил на обвинения в предательстве

Российский артист Андрей Гайдулян прокомментировал развод с бывшей супругой Дианой Очиловой.
Ранее она говорила, что инициатором развода стал Гайдулян, который мог ей изменять.
После слов бывшей супруги на Гайдуляна обрушилось много критики.
— Не хочу я описывать всю правду наших отношений. Эта женщина хочет, а я не хочу, не могу, не имею права. Она не сказала сколько я для нее сделал во время и после наших отношений, — ответил Гайдулян подписчице на вопрос, касающийся развода с Дианой.
Кроме того, звезда «Универа» отмечает, что людей, осуждающих его, ввели в заблуждение.