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Алсу исполнила мечту больной девочки
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Алсу исполнила мечту больной девочки 

Teleprogramma.pro + ещё 1 3 часа назад
Фото: GLOBAL LOOK PRESS
35-летняя певица Алсу помогла тяжело больной девочке исполнить мечту и пригласила ее в свою студию.
Многодетная мама Алсу часто участвует в различных благотворительных мероприятиях и старается помогать нуждающимся. Сама артистка часто жертвует крупные суммы денег.
Жанна из города Чебоксары страдает сложным нарушением опорно-двигательного аппарата. Девушка является большой поклонницей творчества Алсу и мечтала лично встретиться с певицей. Артистка не осталась равнодушной к просьбе Жанны. Благотворительный фонд «Подарок Ангелу» связался с Алсу и рассказал ей о желании девушки, после чего певица пригласила Жанну к себе в гости на звукозаписывающую студию.
Артистка устроила для Жанны целую экскурсию и спела песню, под которую девушка станцевала с мячом. Отметим, что Жанне каждый шаг дается с большим трудом, однако она все равно занимается танцами.
«Несмотря на юный возраст, Жанна невероятно сильна не по годам. Я вижу, что каждое движение дается ей с трудом, но ее греет музыка и мечта, заставляя двигаться вперед. Надеюсь, что наша встреча зарядит ее верой в то, что все мечты сбываются», — рассказала Алсу. Она надеется, что помогла Жанне еще больше поверить в себя, сообщает «СтарХит».
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