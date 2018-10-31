Алсу исполнила мечту больной девочки

35-летняя певица Алсу помогла тяжело больной девочке исполнить мечту и пригласила ее в свою студию.

Многодетная мама Алсу часто участвует в различных благотворительных мероприятиях и старается помогать нуждающимся. Сама артистка часто жертвует крупные суммы денег.

Жанна из города Чебоксары страдает сложным нарушением опорно-двигательного аппарата. Девушка является большой поклонницей творчества Алсу и мечтала лично встретиться с певицей. Артистка не осталась равнодушной к просьбе Жанны. Благотворительный фонд «Подарок Ангелу» связался с Алсу и рассказал ей о желании девушки, после чего певица пригласила Жанну к себе в гости на звукозаписывающую студию.

Артистка устроила для Жанны целую экскурсию и спела песню, под которую девушка станцевала с мячом. Отметим, что Жанне каждый шаг дается с большим трудом, однако она все равно занимается танцами.