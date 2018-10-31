Никита Пресняков вступился за отца, которого осудили за празднование Хэллоуина

Вчера Наталья Подольская Владимир Пресняков облачились в костюмы супергероев, чтобы отпраздновать День всех святых. Однако пользователи соцсети раскритиковали супругов. Они считают, что это не российский праздник, поэтому его не нужно отмечать.

Наталья Подольская и Владимир Пресняков воспитывают трехлетнего сына Артемия. Вчера они решили порадовать своего ребенка, отпраздновав Хэллоуин. Певица облачилась в костюм Женщины-кошки, а ее муж перевоплотился в Бэтмена. Своего наследника влюбленные нарядили в ниндзю. Позже Пресняков в своем микроблоге признался, что прийти в костюмах на праздник им сказали в детском саду.

С самого рождения у Никиты Преснякова было все, о чем другие мечтают всю жизнь: деньги, слава, связи. Однако, когда мальчик вырос, больше всего на свете он захотел свободы и независимости от знаменитых родственников — и в жизни, и в творчестве.

«Водка, борщ, пельмени тоже не наше изначально! Давайте тогда ездить на наших авто и носить нашу одежду. И не вздумайте бургеры и пиццы есть, это же тоже не наше!», — заступился за отца и его близких Никита.

Многие согласились с молодым человеком. Стоит отметить, что российские звезды постоянно подвергаются критике за то, что отмечают День всех святых. Однако с каждым годом все больше граждан России начинают принимать этот праздник. Для молодежи даже устраиваются костюмированные вечеринки, чтобы они могли проявить креативность.