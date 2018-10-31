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Никита Пресняков вступился за отца
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Никита Пресняков вступился за отца, которого осудили за празднование Хэллоуина 

Teleprogramma.pro + ещё 3 31 октября 2018
Фото: Instagram
Вчера Наталья Подольская и Владимир Пресняков облачились в костюмы супергероев, чтобы отпраздновать День всех святых. Однако пользователи соцсети раскритиковали супругов. Они считают, что это не российский праздник, поэтому его не нужно отмечать.
Наталья Подольская и Владимир Пресняков воспитывают трехлетнего сына Артемия. Вчера они решили порадовать своего ребенка, отпраздновав Хэллоуин. Певица облачилась в костюм Женщины-кошки, а ее муж перевоплотился в Бэтмена. Своего наследника влюбленные нарядили в ниндзю. Позже Пресняков в своем микроблоге признался, что прийти в костюмах на праздник им сказали в детском саду.
Одни поклонники пары отметили, что они замечательные родители, но нашлись и те, кто осудил артистов. Некоторые пользователи соцсети считают, что День всех святых «чужой» праздник, поэтому его отмечать нельзя. И это при том, что Подольская и ее супруг облачились не в костюмы нечисти, а в положительных персонажей. За них решил вступиться сын Преснякова от брака с Кристиной Орбакайте — Никита Пресняков. Он достойно ответил злопыхателям.
С самого рождения у Никиты Преснякова было все, о чем другие мечтают всю жизнь: деньги, слава, связи. Однако, когда мальчик вырос, больше всего на свете он захотел свободы и независимости от знаменитых родственников — и в жизни, и в творчестве.
«Водка, борщ, пельмени тоже не наше изначально! Давайте тогда ездить на наших авто и носить нашу одежду. И не вздумайте бургеры и пиццы есть, это же тоже не наше!», — заступился за отца и его близких Никита.
Многие согласились с молодым человеком. Стоит отметить, что российские звезды постоянно подвергаются критике за то, что отмечают День всех святых. Однако с каждым годом все больше граждан России начинают принимать этот праздник. Для молодежи даже устраиваются костюмированные вечеринки, чтобы они могли проявить креативность.
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