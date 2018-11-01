Киркорова сравнили с Кинг Конгом

«Надо худеть»: Киркорова загнобили за слишком раскормленный вид

Певца сравнили с Кинг Конгом на видео, которое опубликовала Анна Нетребко

Оперная дива Анна Нетребко поделилась с поклонниками впечатлениями от увиденного на Бродвее нового мюзикла, куда ее вместе с мужем Юсифом пригласил Филипп Киркоров . Она опубликовала несколько видео, на одном из них даже присутствует главный герой представления. «Потрясающий новый мюзикл на Бродвее! Спасибо, Филипп, за приглашение на „King Kong“», — подписала свой пост в Instagram Анна.

Подписчики оценили репортаж артистки и стали наперебой восхищаться ее красотой и возмущаться слишком раскормленным видом Киркорова. «Вот это да! Производит впечатление», «Бродвей, есть Бродвей… Обезьяна впечатлила… очень. Ну, а Аня всегда в теме… Из-за её наряда, праздника и драйва получилось ещё больше. Великолепный репортаж! Спасибо!» «Анна, вы необыкновенная», «Блестящая!», «Красотка!», «Молодцы вы с мужем», «Муж с Филиппом чем-то похожи», «Филипп опять лицо наел. Пора худеть», «Да, что-то обратно поднабрал, был же худенький, хороший. А говорит, что не принимает алкоголь. Как-будть не трезвый», Похож чем-то на Кинг Конга!», — написали они.