Сталлоне избежал обвинений в изнасиловании 

Прокуратура Лос-Анджелеса не стала предъявлять актеру Сильвестру Сталлоне обвинения в изнасиловании, сообщает ТАСС.
В прошлом году в отношении Сталлоне было начато расследование. Некая женщина обвинила актера в сексуальном насилии. Она утверждала, что он надругался над ней в своем офисе около 30 лет назад. Сам Сталлоне отверг все обвинения. Минувшим летом дело было передано в прокуратуру.
Однако ни один из свидетелей по этому делу не смог убедить следствие. К тому же, согласно законам Калифорнии, истек срок для возбуждения дела и проведения суда.
Ранее прокуратура Лос-Анджелеса решила не возбуждать дело о «сексуальных преступлениях» против рокера Мэрилина Мэнсона из-за отсутствия доказательств.