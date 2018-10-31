Сталлоне избежал обвинений в изнасиловании

В прошлом году в отношении Сталлоне было начато расследование. Некая женщина обвинила актера в сексуальном насилии. Она утверждала, что он надругался над ней в своем офисе около 30 лет назад. Сам Сталлоне отверг все обвинения. Минувшим летом дело было передано в прокуратуру

Однако ни один из свидетелей по этому делу не смог убедить следствие. К тому же, согласно законам Калифорнии, истек срок для возбуждения дела и проведения суда.