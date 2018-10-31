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Сталлоне избежал обвинений в изнасиловании
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Сталлоне избежал обвинений в изнасиловании 

Мир24 + ещё 12 7 часов назад
Фото: AP\TASS / Matt Slocum
Прокуратура Лос-Анджелеса не стала предъявлять актеру Сильвестру Сталлоне обвинения в изнасиловании, сообщает ТАСС.
В прошлом году в отношении Сталлоне было начато расследование. Некая женщина обвинила актера в сексуальном насилии. Она утверждала, что он надругался над ней в своем офисе около 30 лет назад. Сам Сталлоне отверг все обвинения. Минувшим летом дело было передано в прокуратуру.
Однако ни один из свидетелей по этому делу не смог убедить следствие. К тому же, согласно законам Калифорнии, истек срок для возбуждения дела и проведения суда.
Ранее прокуратура Лос-Анджелеса решила не возбуждать дело о «сексуальных преступлениях» против рокера Мэрилина Мэнсона из-за отсутствия доказательств.
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