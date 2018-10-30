Светлану Лободу выписали из больницы

Певица Светлана Лобода во вторник покинула больницу после проведенной операции. Об этом сообщила ТАСС ее пресс-секретарь Дарья Бурлакова.

Уже в ближайшие дни певица вернется на сцену. Как уточнила в беседе с ТАСС ее представитель, указанные на сайте Лободы концерты состоятся. Ближайший из них назначен на 3 ноября в Дубае.

Лобода была экстренно госпитализирована 23 октября прямо с репетиции своего шоу. На следующий день певица перенесла срочную операцию на почке.

Из-за болезни пришлось перенести концерты в Crocus City Hall, запланированные на 25, 26 и 28 октября. Лобода выступит там 17, 18 и 20 января 2019 года.

Светлана Лобода — украинская поп-певица, автор песен. Свою карьеру начала в составе группы "ВИА Гра". Наибольшую популярность получили ее сольные песни "Постой, мужчина", "Революция", "К черту любовь" и другие.