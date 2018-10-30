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Названа еще одна версия причины избиения Гуфа
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Названа еще одна версия причины избиения Гуфа 

Рамблер 52 минуты назад
Рэпер Гуф (Алексей Долматов) обратился в полицию с заявлением об избиении, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
В заявлении говорится, что 28 октября Долматова избили в баре недалеко от станции метро «Таганская».
В пресс-службе ГУ МВД по Москве подтвердили, что Долматов написал заявление в полицию. Там отметили, что по факту обращения проводится доследственная проверка, по итогам которой будет принято процессуальное решение.
Рэпера Гуфа избили в центре Москвы
28 октября телеграм-канал Mash писал, что Гуф был избит на корпоративе в клубе «Бункер-42». Одному из организаторов праздника не понравилось, что выступление рэпера оказалось слишком коротким.
Адвокат артиста Сергей Жорин рассказал ТАСС другую версию произошедшего. По его словам, Гуфа пригласили в «Бункер» под предлогом организации выступления, а затем отвели в отдельное помещение, где жестоко избили. Кроме того, по словам адвоката, после избиения Долматов обнаружил пропажу крупной суммы денег.
В результате нападения Гуф получил сотрясение мозга и переломы двух ребер.
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