Названа еще одна версия причины избиения Гуфа

В заявлении говорится, что 28 октября Долматова избили в баре недалеко от станции метро «Таганская».

В пресс-службе ГУ МВД по Москве подтвердили, что Долматов написал заявление в полицию. Там отметили, что по факту обращения проводится доследственная проверка, по итогам которой будет принято процессуальное решение.

28 октября телеграм-канал Mash писал, что Гуф был избит на корпоративе в клубе «Бункер-42». Одному из организаторов праздника не понравилось, что выступление рэпера оказалось слишком коротким.

Адвокат артиста Сергей Жорин рассказал ТАСС другую версию произошедшего. По его словам, Гуфа пригласили в «Бункер» под предлогом организации выступления, а затем отвели в отдельное помещение, где жестоко избили. Кроме того, по словам адвоката, после избиения Долматов обнаружил пропажу крупной суммы денег.

В результате нападения Гуф получил сотрясение мозга и переломы двух ребер.