Фронтмен Rammstein забрал Лободу из больницы

Фронтмен Rammstein забрал певицу Лободу из больницы

Певицу Светлану Лободу, которая перенесла операцию на почке, выписали из больницы, ее встретил лидер группы Rammstein Тилль Линдеманн, сообщили РИА Новости в пресс-службе певицы.

"Светлану (Лободу — ред.) выписали", — сказали в пресс-службе.

При этом собеседница агентства подтвердила, что встретил артистку из больницы солист группы Rammstein Тилль Линдеманн, который приехал в столицу представить свое камерный литературно-музыкальный концерт, посвященный выходу книги ранних стихов Messer.

Ранее Лободу госпитализировали прямо с репетиции: певица почувствовала резкую боль и потеряла сознание. Ей провели срочную операцию на почке, несколько концертов Лободы перенесли на январь.