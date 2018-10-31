Ещё
Фронтмен Rammstein забрал Лободу из больницы
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Фронтмен Rammstein забрал певицу Лободу из больницы 

РИА Новости + ещё 2 44 минуты назад
Певицу Светлану Лободу, которая перенесла операцию на почке, выписали из больницы, ее встретил лидер группы Rammstein Тилль Линдеманн, сообщили РИА Новости в пресс-службе певицы.
"Светлану (Лободу — ред.) выписали", — сказали в пресс-службе.
При этом собеседница агентства подтвердила, что встретил артистку из больницы солист группы Rammstein Тилль Линдеманн, который приехал в столицу представить свое камерный литературно-музыкальный концерт, посвященный выходу книги ранних стихов Messer.
Ранее Лободу госпитализировали прямо с репетиции: певица почувствовала резкую боль и потеряла сознание. Ей провели срочную операцию на почке, несколько концертов Лободы перенесли на январь.
Последние новости
Трамп рассказал американцам о беспомощной России Отшельница рассказала, как живет одна в целом селе "Огромная угроза'': в Польше обеспокоились из-за нехватки украинцев
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Раскрыты подробности санкций России против Украины690
Названа причина кровавого конфликта россиян в Антарктиде190
В тюрьме США убит известный гангстер39
Названа еще одна версия причины избиения Гуфа16
ЧП на Северном флоте и другие события дня49
Видео
00:11
Появилось видео с места аварии с «Адмиралом Кузнецовым»
Происшествия
03:24
Названа причина кровавого конфликта россиян в Антарктиде
Происшествия
01:24
Хабенский судится из-за элитной недвижимости
Шоу-бизнес
00:46
Раскрыты подробности санкций России против Украины
Политика Украина
01:50
Умер Давид Черкасский
Общество Украина
01:22
Путин сказал, какой день Россия никогда не забудет
Политика
00:55
Решена судьба моряков задержанного Киевом судна РФ
Украина В мире
00:43
Эрдоган объявил о масштабной военной операции в Сирии
В мире Статьи
02:48
Патриарх Кирилл высказался о «поездке в Константинополь»
Общество
00:31
ЧП в Москве, есть пострадавшие
Происшествия Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение