Что Поргина положила в гроб Караченцову

Актер обрел жизнь вечную. А его любимой Людочке — Людмиле Поргиной — теперь надо учиться жить без него. После 45 лет брака это очень сложно.

"Теперь я зовусь вдовой и привыкаю к этому новому слову", — призналась Людмила Андреевна.

Поргина держалась молодцом — сама не раскисала и другим не давала рыдать. Мол, Николай Петрович не велел лить слез и горевать. Но мало кто знает, что на самом деле творилось у нее в душе.

"В ночь после смерти Коли я вышла в лес рядом с домом и кричала, — призналась Поргина. — А потом легла на кровать мужа. И ко мне пришла вся живность, какая была, — кошки, собаки. И только попугаи все не могли успокоиться и издавали какие-то звуки. Я поняла, что через живность Коля со мной общается и успокаивает".

На протяжении нескольких часов прощания в театре "Ленком" и потом во время панихиды в храме Воскресения Словущего на Успенском Вражке Поргина была рядом с гробом неотступно. И, как говорят очевидцы, она якобы что-то положила покойнику. Видимо, это какая-то дорогая сердцу или памятная им обоим вещь. Хотя христианская церковь плохо относится к различным суевериям и приметам, считая, что в гроб кладется только специальная атрибутика православных: погребальная одежда, венчик, рукописание, погребальный крестик, саван или погребальная пелена.

Напомним, что когда в апреле 2007 года хоронили первого президента России Бориса Ельцина , на кадрах телетрансляции было видно, что Наина Ельцина что-то положила в гроб. Строились разные догадки — крестик, обручальное кольцо. И лишь недавно Наина Иосифовна открыла очень личный секрет.