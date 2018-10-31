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Что Поргина положила в гроб Караченцову
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Что Поргина положила в гроб Караченцову 

Дни.ру 1 час назад
Актер обрел жизнь вечную. А его любимой Людочке — Людмиле Поргиной — теперь надо учиться жить без него. После 45 лет брака это очень сложно.
"Теперь я зовусь вдовой и привыкаю к этому новому слову", — призналась Людмила Андреевна.
Поргина держалась молодцом — сама не раскисала и другим не давала рыдать. Мол, Николай Петрович не велел лить слез и горевать. Но мало кто знает, что на самом деле творилось у нее в душе.
"В ночь после смерти Коли я вышла в лес рядом с домом и кричала, — призналась Поргина. — А потом легла на кровать мужа. И ко мне пришла вся живность, какая была, — кошки, собаки. И только попугаи все не могли успокоиться и издавали какие-то звуки. Я поняла, что через живность Коля со мной общается и успокаивает".
На протяжении нескольких часов прощания в театре "Ленком" и потом во время панихиды в храме Воскресения Словущего на Успенском Вражке Поргина была рядом с гробом неотступно. И, как говорят очевидцы, она якобы что-то положила покойнику. Видимо, это какая-то дорогая сердцу или памятная им обоим вещь. Хотя христианская церковь плохо относится к различным суевериям и приметам, считая, что в гроб кладется только специальная атрибутика православных: погребальная одежда, венчик, рукописание, погребальный крестик, саван или погребальная пелена.
Напомним, что когда в апреле 2007 года хоронили первого президента России Бориса Ельцина, на кадрах телетрансляции было видно, что Наина Ельцина что-то положила в гроб. Строились разные догадки — крестик, обручальное кольцо. И лишь недавно Наина Иосифовна открыла очень личный секрет.
"Я положила в гроб Бориса носовой платочек со своими слезами. С ним его и похоронили…" — пояснила вдова любопытным журналистам.
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