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Николаев удивил уставшим видом
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Выглядит все хуже и хуже: Юрий Николаев в последнее время сильно сдал 

Teleprogramma.pro + ещё 1 1 час назад
Фото: globallookpress.com
Вчера в столице состоялась премьера дебютной режиссерской работы Надежды Михалковой «Проигранное место». По сюжету киноленты, среди старшеклассников ходит легенда о «проигранном месте» в кинотеатре. Якобы тот, кто на сядет именно в то самое кресло, обречен на смерть. Сначала никто не воспринимает эту историю всерьез, но потом все меняется, так как происходит серия жутких убийств. Поддержать Надежду пришли ее родители Татьяна и Никита Михалковы, а также коллеги и друзья.
ПРЕСС-СЛУЖБА
Среди гостей был замечен и Юрий Николаев. 69-летний телеведущий облачился в костюм, белую рубашку и черное пальто. Присутствующие заметили, что за последнее время он сильно сдал. У Юрия Александровича появилось много морщин, также он еще сильнее похудел. Уставший и слегка бледный вид телеведущего насторожил его поклонников. Они беспокоятся за Николаева и надеются, что он хорошо себя чувствует.
Добавим, что Юрий Александрович уже много лет борется с раком. Ранее он рассказывал, что болезнь не раз отступала, а потом возвращалась. Телеведущий предполагает, что заболевание может быть наследственным, так как из-за онкологии скончалась его мама. Однако Николаев не намерен сдаваться. Его также поддерживают супруга Элеонора и многочисленные друзья. Не падать духом знаменитости помогает икона, привезенная из Греции, со Святой Горы Афон.
Напомним, что уже больше 40 лет Николаев состоит в браке со своей возлюбленной. Он всегда мечтал о детях, но им не удалось завести наследников. Однако многие помнят, как внимателен телеведущий был к участникам передачи "Утренняя звезда". Он всегда старался каждому ребенку помочь справиться с волнением перед выступлением. Теперь Юрий Александрович старается не говорить о своей личной жизни, а также он не часто выходит в свет.
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