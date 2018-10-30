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Меган Маркл снова сэкономила на одежде
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Меган Маркл снова сэкономила на одежде 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Reuters
Меган Маркл надела на благотворительный вечер в Окленде платье, в котором полутора годами ранее впервые появилась на публике в компании принца Гарри, сообщает Mirror.
Беременная герцогиня Сассекская надела на прием в мемориальном военном музее Окленда (Новая Зеландия) синее платье марки Antonio Berardi с открытыми плечами, асимметричным подолом и двумя рядами крупных темных пуговиц.
Журналисты отметили, что именно в этом наряде Маркл была впервые замечена в компании своего нынешнего супруга, принца Гарри: в мае 2017 года пара, которая на тот момент еще официально не объявила о своих романтических отношениях, вместе посетила состязания по конному поло Audi Polo Challenge в Коворс-парке.
Ранее в этой же поездке герцогиня Сассекская появилась на публике в черном платье британского онлайн-ретейлера Asos, которое продавалось на его сайте по цене 35 фунтов стерлингов (менее трех тысяч рублей). В настоящий момент эта модель полностью распродана. Журналисты отметили, что это платье — самое дешевое из всего, что Меган Маркл надевала во время поездки.
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