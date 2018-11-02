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В воровстве манекенов Бузовой заподозрили пиар-ход
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Многочисленные кражи манекенов Бузовой назвали пиар-акцией 

Рамблер + ещё 18 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Многочисленные кражи картонных фигур певицы Ольги Бузовой — пиар-акция. Об этом «Коммерсант FM» заявил генеральный директор пиар-агентства ProAct Media Анатолий Саутин.
Ранее в магазинах «Пятерочка» начали появляться картонные Бузовы с чипсами в руках, контракт на рекламу которых певица подписала не так давно.
После этого СМИ стали сообщать о многочисленных кражах фигур, а в компании X5 Retail Group, которой «Пятерочка» принадлежит, заявили, что не возражают, чтобы покупатели забирали картонных Бузовых домой.
По мнению Саутина, возможно, что первая и несколько последующих краж и впрямь были настоящими. Однако затем пиарщики «Пятерочки» поняли, что могут использовать это в своих интересах.
«Извлечь какой-то пиар-эффект», — объяснил он.
Саутин полагает, что кражи картонных Бузовых могли стать «флешмобом» после того, как маркетологи распространили через интернет срежиссированные видео, а «народ стал копировать».
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