В воровстве манекенов Бузовой заподозрили пиар-ход

Многочисленные кражи манекенов Бузовой назвали пиар-акцией

Многочисленные кражи картонных фигур певицы Ольги Бузовой — пиар-акция. Об этом «Коммерсант FM» заявил генеральный директор пиар-агентства ProAct Media Анатолий Саутин.

Ранее в магазинах «Пятерочка» начали появляться картонные Бузовы с чипсами в руках, контракт на рекламу которых певица подписала не так давно.

После этого СМИ стали сообщать о многочисленных кражах фигур, а в компании X5 Retail Group , которой «Пятерочка» принадлежит, заявили, что не возражают, чтобы покупатели забирали картонных Бузовых домой.

По мнению Саутина, возможно, что первая и несколько последующих краж и впрямь были настоящими. Однако затем пиарщики «Пятерочки» поняли, что могут использовать это в своих интересах.

«Извлечь какой-то пиар-эффект», — объяснил он.

Саутин полагает, что кражи картонных Бузовых могли стать «флешмобом» после того, как маркетологи распространили через интернет срежиссированные видео, а «народ стал копировать».