Ещё
Актриса рассказала о трогавшем ее грудь Барбоссе
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Актриса рассказала о трогавшем ее грудь Барбоссе из «Пиратов Карибского моря» 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: фильм «Пираты Карибского моря»
Актриса Эрин Джин Норвилл выступила в австралийском суде по делу актера Джеффри Раша против сиднейской газеты The Daily Telegraph, рассказав о домогательствах со стороны артиста. Об этом сообщает BBC News во вторник, 30 октября.
Впервые обвинения Норвилл появились в сиднейской газете The Daily Telegraph в 2017 году. Тогда актриса не раскрывала своего имени. Раш назвал эту информацию ложью и подал на газету в суд, подчеркнув, что его выставили извращенцем.
По словам Норвилл, актер домогался ее во время репетиций спектакля «Король Лир» по пьесе Уильяма Шекспира в Сиднее в 2015 году. В суде она раскрыла подробности произошедшего, заявив, что Раш трогал ее за грудь на предпремьерном показе: «Это не могло быть случайностью, потому что это было медленно, с нажимом».
Речь идет о финальной сцене, в которой король Лир (Раш) появляется с мертвой дочерью Корделией (Норвилл) на руках.
Артистка подчеркнула, что из-за поведения Раша испытывала стыд и унижение. Она боялась жаловаться на него, потому что «занимала низшую ступень» в постановке, в то время как оскароносный актер был «на самом верху», пояснила девушка.
Раш отверг все обвинения в суде, подчеркнув, что во время сцены, когда, по словам Норвилл, произошел акт домогательства, он представлял, что его собственная дочь умерла.
67-летний Джеффри Раш снялся в таких фильмах, как «Блеск», «Влюбленный Шекспир», «Елизавета», «Перо маркиза де Сада», «Король говорит!» и «Фрида», а также сыграл капитана Барбоссу в серии «Пираты Карибского моря». За роль в «Блеске» актер получил премию «Оскар».
Последние новости
На Украине побоялись нового территориального конфликта с Россией «Адмирал Кузнецов» получил пятиметровую пробоину Пограничника задержали за продажу данных о поездках Петрова и Боширова
Комментарии2
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Названа причина кровавого конфликта россиян в Антарктиде31
Эрдоган объявил о масштабной военной операции в Сирии84
Решена судьба моряков задержанного Киевом судна РФ58
ЧП в Москве, есть пострадавшие25
Патриарх Кирилл высказался о «поездке в Константинополь»56
Видео
00:11
Появилось видео с места аварии с «Адмиралом Кузнецовым»
Происшествия
03:24
Названа причина кровавого конфликта россиян в Антарктиде
Происшествия
01:24
Хабенский судится из-за элитной недвижимости
Шоу-бизнес
00:55
Решена судьба моряков задержанного Киевом судна РФ
Украина В мире
00:43
Эрдоган объявил о масштабной военной операции в Сирии
В мире Статьи
02:48
Патриарх Кирилл высказался о «поездке в Константинополь»
Общество
00:31
ЧП в Москве, есть пострадавшие
Происшествия Новости Москвы
20:14
Праздничная атмосфера. Как простились с Караченцовым
Шоу-бизнес Статьи
01:04
Док ушел на дно: причины аварии в Мурманске
Происшествия Армия
01:41
«»Крымская стена" падет так же, как Берлинская»
Политика В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение