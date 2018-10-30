Праздничная атмосфера. Как простились с Караченцовым

«Мы не грустим сегодня»: как прошли поминки Караченцова

В столичном Доме актера прошли поминки народного артиста РСФСР Николая Караченцова , ушедшего из жизни 26 октября. По информации СМИ, на траурном мероприятии, согласно просьбе вдовы актера, царила практически праздничная атмосфера.

Александра Калягина, Вениамина Смехова, Дмитрия Певцова, Накануне, 29 октября, в «Ленкоме» прошла церемония прощания с народным артистом РСФСР Николаем Караченцовым — на траурном мероприятии, помимо многочисленных поклонников актера, присутствовали его родные, а также друзья и коллеги, включая Аллу Пугачеву Марка Захарова и других. По окончании церемонии Николая Петровича отпели в одном из московских храмов (богослужение провел лично патриарх Московский и всея Руси Кирилл), после чего гроб с телом великого артиста был доставлен на Троекуровское кладбище, где Караченцова похоронили под звуки абсолютной тишины.

Уже вечером в Доме актера на Арбате состоялись и поминки Николая Петровича, где он всего год назад отмечал свой день рождения. По информации портала «Дни.Ру», начался традиционный обряд с исполнения присутствующими молитвы «Отче наш».

При этом атмосфера на мероприятии, отмечает источник, царила едва ли не праздничная, на чем настояла лично вдова артиста Людмила Поргина . Согласно ее словам, незадолго до смерти Караченцов попросил не лить слезы по его кончине.

«Коля очень просил не оплакивать его, — уточнила женщина, пившая в этот вечер шампанское. — Нам тяжело, но он строго запретил рыдать на похоронах, поэтому давайте посвятим этот поминальный ужин общению с Колей — будто бы он тут, с нами. У меня он в сердце, как и у вас, останется навсегда. Так что мы не грустим сегодня, а поднимаем бокалы!»

Одним из гостей поминок стал Максим Дунаевский , приехавший на мероприятие со своей молодой супругой.

«Николо, как я звал Колю, знал всех моих жен, — поделился композитор. — Моя жизнь прошла у него на глазах. А я на протяжении последних 45 лет видел рядом с Караченцовым только одну женщину — Людочку. Предлагаю выпить за нее, за ее мужество, терпение и огромную любовь. А еще он мне такие анекдоты рассказывал!»

Николай Караченцов ушел из жизни в возрасте 73 лет в минувшую пятницу, 26 октября, не дожив всего один день до своего дня рождения. Артист скончался после продолжительной борьбы с раком левого легкого в одной из подмосковных клиник — с онкологией он боролся и в Израиле, и на родине, но победить страшную болезнь все же не смог. Ситуация со здоровьем Караченцова осложнялась тем, что актер так и не сумел окончательно оправиться от страшной аварии 2005 года, после которой почти месяц находился в коме, получив тяжелую черепно-мозговую травму.

Незадолго до ухода народного артиста страны стало известно о его госпитализации с пневмонией — в больницу он попал спустя три недели безуспешного лечения воспаления легких на дому. Спустя некоторое время после госпитализации Поргина заявляла, что в планах у семьи возвращение Николая Петровича на дачу.

Всего за неделю до смерти всенародного любимца его сын Андрей, комментируя текущее состояние отца, признался, что Николай Петрович очень слаб. При этом он отметил, что воспаление постепенно уходит из его легких.

«Пока Николай Петрович остается в больнице и продолжает лечение. С одной стороны, мы рады, что рентгеновские снимки показывают, что воспаление уходит из правого и левого легкого, а с другой, беспокоит, что он очень ослаб. И если раньше он гулял, то теперь может только сидеть. Но мы не теряем надежды и верим, что он поправится», — передает слова Караченцова-младшего РИА «Новости».

К сожалению, выкарабкаться Николай Петрович все-таки не смог: утром 26 октября артист, звезда спектакля «Юнона и Авось», а также фильмов «Человек с бульвара Капуцинов» и «Собака на сене», умер за день до своего 74-летия. В тот же день стало известно, что актер будет похоронен на Троекуровском кладбище. По словам вдовы Караченцова, подобный выбор обусловлен тем фактом, что там покоятся многие друзья артиста.