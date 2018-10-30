Роскомнадзор заблокировал клип Oxxxymiron

Роскомнадзор заблокировал клип с песней рэпера Oxxxymiron

Роскомнадзор заблокировал клип рэпера Oxxxymiron (настоящее имя — Мирон Федоров ), видеоряд и текст которого строится на расстреле в учебном заведении.

Ранее на клип с текстом рэпера пожаловалась правозащитница Евгения Чудновец . Женщина обратилась к уполномоченному при президенте РФ по правам ребенка Анне Кузнецовой и написала жалобу в Роскомнадзор, попросив заблокировать клип.

В тексте аудиотрека Oxxxymiron "Последний звонок", который был выпущен еще в 2008 году, описываются события, подобные тем, что произошли при массовом расстреле в американской школе "Колумбайн" в 1999 году. Сам клип был опубликован на YouTube пользователем 7STUDIO в начале 2012 года, в нем использовались кадры из фильма "Класс", вышедшего в Эстонии в 2007 году, за шесть лет собрал клип собрал почти 8 миллионов просмотров.

"Видео недоступно. Этот контент заблокирован в домене вашей страны по требованию государственных органов", — такое сообщение появляется при попытке загрузить клип на видеохостинге YouTube.

Чудновец ранее заявляла, что песня, по ее мнению, очень опасна, так как "в ней обрисовывается план для подростка, как пойти и совершить массовое убийство детей". Правозащитница полагает, что именно этот клип стал причиной трагедии в Керчи.

В пресс-службе Роскомнадзора РИА Новости ранее сообщали, что ведомство пока не получило жалобу Чудновец на видеоклип с текстом рэпера Oxxxymiron. Если соответствующее обращение поступит, ответ на него будет дан в установленные законом сроки, отмечали в РКН.

Жительница Курганской области Евгения Чудновец, работавшая воспитателем в екатеринбургском детском саду, в 2016 году была приговорена к шести месяцам лишения свободы за распространение детской порнографии. Она сделала репост в соцсети видеоролика, на котором был изображен обнаженный мальчик в туалете детского лагеря. На видео было ясно, что ребенок подвергался издевательствам со стороны вожатых.

Чтобы привлечь внимание общественности к издевательствам, Чудновец сделала репост этой записи, за что получила шесть месяцев колонии. Позже в Верховный суд РФ Генпрокуратурой было внесено кассационное представление о пересмотре приговора, и в марте 2017 года Курганский областной суд отменил приговор.