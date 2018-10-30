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Роскомнадзор заблокировал клип Oxxxymiron
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Роскомнадзор заблокировал клип с песней рэпера Oxxxymiron 

РИА Новости + ещё 11 2 часа назад
Фото: Oxxxymiron
Роскомнадзор заблокировал клип рэпера Oxxxymiron (настоящее имя — Мирон Федоров), видеоряд и текст которого строится на расстреле в учебном заведении.
Ранее на клип с текстом рэпера пожаловалась правозащитница Евгения Чудновец. Женщина обратилась к уполномоченному при президенте РФ по правам ребенка Анне Кузнецовой и написала жалобу в Роскомнадзор, попросив заблокировать клип.
В тексте аудиотрека Oxxxymiron "Последний звонок", который был выпущен еще в 2008 году, описываются события, подобные тем, что произошли при массовом расстреле в американской школе "Колумбайн" в 1999 году. Сам клип был опубликован на YouTube пользователем 7STUDIO в начале 2012 года, в нем использовались кадры из фильма "Класс", вышедшего в Эстонии в 2007 году, за шесть лет собрал клип собрал почти 8 миллионов просмотров.
"Видео недоступно. Этот контент заблокирован в домене вашей страны по требованию государственных органов", — такое сообщение появляется при попытке загрузить клип на видеохостинге YouTube.
Чудновец ранее заявляла, что песня, по ее мнению, очень опасна, так как "в ней обрисовывается план для подростка, как пойти и совершить массовое убийство детей". Правозащитница полагает, что именно этот клип стал причиной трагедии в Керчи.
В пресс-службе Роскомнадзора РИА Новости ранее сообщали, что ведомство пока не получило жалобу Чудновец на видеоклип с текстом рэпера Oxxxymiron. Если соответствующее обращение поступит, ответ на него будет дан в установленные законом сроки, отмечали в РКН.
Жительница Курганской области Евгения Чудновец, работавшая воспитателем в екатеринбургском детском саду, в 2016 году была приговорена к шести месяцам лишения свободы за распространение детской порнографии. Она сделала репост в соцсети видеоролика, на котором был изображен обнаженный мальчик в туалете детского лагеря. На видео было ясно, что ребенок подвергался издевательствам со стороны вожатых.
Чтобы привлечь внимание общественности к издевательствам, Чудновец сделала репост этой записи, за что получила шесть месяцев колонии. Позже в Верховный суд РФ Генпрокуратурой было внесено кассационное представление о пересмотре приговора, и в марте 2017 года Курганский областной суд отменил приговор.
Студент четвертого курса Владислав Росляков 17 октября устроил стрельбу и взорвал бомбу в колледже в Керчи. По последним данным, погиб 21 человек (включая стрелявшего), среди которых 16 студентов и пять работников колледжа. Пострадали более 50 человек. Было возбуждено уголовное дело по статье "теракт", позже его переквалифицировали на статью об убийстве двух и более лиц общеопасным способом. Молодой человек покончил с собой в библиотеке колледжа.
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