Клипы на песню Оксимирона о стрельбе в школе заблокированы

Youtube и «ВКонтакте» заблокировали три фанатских клипа на песню рэпера Oxxymiron «Последний звонок» по требованию Роскомнадзора

Официального видео на песню нет, сама композиция доступна во «Вконтакте».

Ранее активистка Евгения Чудновец пожаловалась на песню в Роскомнадзор и уполномоченной по правам ребенка в России Анне Кузнецовой . По словам Чудновец, «именно этот клип и текст песни» стали причиной нападения на политехнический колледж в Керчи, поскольку влияние Oxxymiron на молодежь «сомнения не вызывает».

Повествование в песне ведется от лица школьника, который расстреливает одноклассников на последнем звонке.