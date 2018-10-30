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Клипы на песню Оксимирона о стрельбе в школе заблокированы
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Клипы на песню Оксимирона о стрельбе в школе заблокированы 

Рамблер + ещё 11 7 часов назад
Фото: Oxxxymiron
Youtube и «ВКонтакте» заблокировали три фанатских клипа на песню рэпера Oxxymiron «Последний звонок» по требованию Роскомнадзора.
Официального видео на песню нет, сама композиция доступна во «Вконтакте».
Ранее активистка Евгения Чудновец пожаловалась на песню в Роскомнадзор и уполномоченной по правам ребенка в России Анне Кузнецовой. По словам Чудновец, «именно этот клип и текст песни» стали причиной нападения на политехнический колледж в Керчи, поскольку влияние Oxxymiron на молодежь «сомнения не вызывает».
Повествование в песне ведется от лица школьника, который расстреливает одноклассников на последнем звонке.
17 октября в Керченском политехническом колледже произошла серия взрывов и стрельба, погиб 21 человек, около 50 получили ранения. Нападавший, 18-летний учащийся колледжа Владислав Росляков, покончил с собой.
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