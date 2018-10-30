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Айза Анохина избавилась от силиконовой груди
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Айза Анохина избавилась от силиконовой груди из-за аллергии 

Teleprogramma.pro + ещё 3 22 часа назад
Фото: Instagram
33-летняя Айза Анохина была вынуждена удалить силиконовую грудь из-за аллергии.
Айза Анохина всегда была откровенна с поклонниками и честно рассказывала обо всех манипуляциях с внешностью. Бизнесвумен не скрывала, что обращалась за помощью к пластическому хирургу.
Так, в свое время Айза увеличила грудь, а два года назад сделала липосакцию и подкорректировала ягодицы. Однако от силикона в груди ей пришлось все же избавиться несколько лет назад из-за сильной аллергии.
«Я все вытащила, теперь у меня своя грудь», — заявила она.
Отметим, что у Анохиной подрастает двое сыновей. Именно после рождения второго ребенка она и делала липосакцию. Айза признается, что часто комплексует из-за внешности и поэтому пытается всеми возможными способами стать лучше.
«Я обычная женщина, у меня есть комплексы. Я два раза рожала, и два раза мне не хватало терпения, чтобы привести себя в порядок. То есть я хотела так: родить, а послезавтра быть красивой», — говорит Айза. Она не исключает, что еще будет менять свою внешность, но от пластических операций думает отказаться, сообщает The Flow.
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