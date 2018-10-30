Машкова призналась в поступлении в вуз по блату

Актриса Мария Машкова призналась в своем инстаграме, что поступила в экономический университет имени Плеханова по блату.

По словам Машковой, она соврала «папе Вове», то есть Народному артисту России Владимиру Машкову , что хочет быть «быть умной, а не красивой».

«И он, со всей отцовской любовью, по блату, каюсь, устроил меня в уважаемый вуз», — рассказала она.

Однако четыре месяца спустя Владимиру Машкову позвонили из университета и спросили, намерена ли его дочь посещать занятия. Дело в том, объяснила Мария отцу тогда, а сейчас в инстаграме, что одновременно «блатному» поступлению в университет Плеханова она исключительно своими силами поступила в театральный институт имени Щукина.

«Ну вдруг в "уважаемом" станет скучно», — объяснила она.

По словам Машковой, скучно ей стало в первый же день, а вот репетировать главную женскую роль в пьесе «Трамвай "Желание"» скучно не было.