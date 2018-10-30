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Машкова призналась в поступлении в вуз по блату
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Машкова призналась в поступлении в вуз по блату 

Рамблер + ещё 2 1 час назад
Фото: "Вышибала" (2016)
Актриса Мария Машкова призналась в своем инстаграме, что поступила в экономический университет имени Плеханова по блату.
По словам Машковой, она соврала «папе Вове», то есть Народному артисту России Владимиру Машкову, что хочет быть «быть умной, а не красивой».
«И он, со всей отцовской любовью, по блату, каюсь, устроил меня в уважаемый вуз», — рассказала она.
Однако четыре месяца спустя Владимиру Машкову позвонили из университета и спросили, намерена ли его дочь посещать занятия. Дело в том, объяснила Мария отцу тогда, а сейчас в инстаграме, что одновременно «блатному» поступлению в университет Плеханова она исключительно своими силами поступила в театральный институт имени Щукина.
«Ну вдруг в "уважаемом" станет скучно», — объяснила она.
По словам Машковой, скучно ей стало в первый же день, а вот репетировать главную женскую роль в пьесе «Трамвай "Желание"» скучно не было.
«Родитель! Мне стыдно до сих пор!» — призналась она.
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