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Лицом о дверь: драка на «Дом-2»
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Лицом о дверь: ужасная драка на шоу «Дом-2» вызвала оторопь 

Дни.ру 1 час назад
Фото: instagram.com/dom2_tnt
Ольга Сударкина на телестройке меньше месяца, однако уже успела нажить себе врагов. Девушка пытается увести Евгения Ромашова у Ксении Пироговской. Зрители шоу "Дом-2" не ожидали такого поворота событий.
Ксения и Евгений стали парой относительно недавно. Пока к их роману никто не относится серьезно. Поговаривают, что Пироговская ждет, когда из-за периметра на проект приедет ее молодой человек. Якобы девушка зацепилась за Ромашова, чтобы не вылететь из шоу "Дом-2" раньше времени.
В искренность чувств Евгения также верится с трудом. Парень позволяет себе вольности по отношению к другим девушкам. Не стесняясь избранницы, флиртует с другими участниками телестройки. К слову, особо он выделяет новенькую одиночку Ольгу Сударкину, что и приводит к частым конфликтам в паре.
Между тем, Ольга пытается получить от этой ситуации максимальную выгоду. Ведь став частью любовного треугольника она сможет задержаться на проекте "Дом-2".
Однако последняя выходка Сударкиной вышла из под контроля. Участница пришла в комнату парочки и пригласила влюбленных на представление.
"Я принесла вам билеты, у нас появился на острове театр абсурда с драмой "Истерия на дне". В главных ролях Ксюша Пригоровская и Евгений Ромашев", — язвительным тоном произнесла Ольга.
Ксения попыталась вытолкать соперницу за дверь. А далее, как в сказке, — полетели клочки по закоулочкам — девушки вцепились друг другу в волосы и повалились на пол. Ромашев подскочил и попытался помочь возлюбленной вырваться из цепких рук Ольги. В итоге он всем своим весом прижал Сударкину и принялся давить ей руками на лицо и горло. Соперница Пироговской поняла, что дело принимает серьезный оборот и попросила отпустить ее. Евгений поднял еле живую девушку и вытолкал ее из комнаты, предварительно с силой приложив ее лицом о дверь.
Поклонники "Дома-2" оторопели от происходящего, правда жалеть побитую Ольгу не стали. Многие интернет-обыватели, что Сударкина сама виновата в случившимся. "Нормально так получила 😂👌 давно пора", "Вот зачем приходила то и получила", "кто лезет в пары тот и получает ****🔥", — рассуждали зрители реалити-шоу "Дом-2".
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