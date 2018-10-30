Новикова раскрыла роль Караченцова в рождении ее дочери

Клара Новикова рассказала о роли Караченцова в рождении ее дочери

Юмористка Клара Новикова рассказала «Дням.ру», что спектакль «Тиль» с Николаем Караченцовым в главной роли стал для нее судьбоносным: артистка посмотрела спектакль и через девять месяцев родила дочь.

В театр на «Тиля» Новикова пришла с журналистом Юрием Зерчаниновым, который за ней ухаживал. По словам Новиковой, после этого спектакля она была так эмоционально возбуждена, что спутник решился пригласить ее домой. Она после некоторых сомнений согласилась, а через девять месяцев у пары родилась дочь.

«Словом, Караченцов стал так или иначе человеком, сделавшим мою Машу», — заявила Новикова.

Затем, по ее словам, их отношения с актером продолжились. На одном из ее бенефисов он спел для нее песню «Моя маленькая леди». После ДТП, в которое попал Караченцов, Новикова навещала актера в больнице и рассказывала ему анекдоты, пока он был в коме.

«Это был такой мужчина! Такой настоящий и с фантастическим обаянием! Он был превосходящим всех человеком», — подчеркнула юмористка.

Николай Караченцов скончался 26 октября в Москве за день до своего 74-летия. Жена артиста Людмила Поргина рассказала, что у него отказали почки.

В 2005 году Караченцов попал в аварию, получил серьезную черепно-мозговую травму и несколько недель провел в коме. Полностью восстановиться после этого происшествия ему не удалось. Осенью 2017 года врачи обнаружили в легком Караченцова злокачественное и неоперабельное новообразование.