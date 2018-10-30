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Лера Кудрявцева и Сергей Лазарев станут ведущими главного концерта страны «ПЕСНЯ ГОДА — 2018»
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Лера Кудрявцева и Сергей Лазарев станут ведущими главного концерта страны «ПЕСНЯ ГОДА — 2018» 

Партнерский материал 1 час назад
Фото: globallookpress.com
Лучший музыкальный праздник года, легенда российского телевидения, музыкальная традиция нескольких десятилетий, — фестиваль «Песня года» вновь приглашает преданных поклонников хитов и звёзд эстрадной сцены. Этот уникальный музыкальный фейерверк уже 47 лет собирает исполнителей самых любимых и популярных композиций: именно песня, которая в уходящем году завоевала признание аудитории в хит-парадах — главный герой и лауреат фестиваля. В «Песне года» принимают участие звезды разных поколений — мастера сцены, народные артисты России и СССР, а также молодые популярные исполнители и группы.
1 декабря масштаб красочного шоу традиционно оценят 20 000 зрителей «Олимпийского». Под аккомпанемент оркестра прозвучат хиты, которые знают наизусть и поют миллионы. Эфир «Песни года» выходит в праздничный прайм-тайм 1 и 2 января 2019 года на канале «РОССИЯ 1». Ежегодно концерт собирает огромную зрительскую аудиторию. У телефестиваля миллионы теле-поклонников в странах Ближнего и Дальнего Зарубежья. Ведущими «Песни Года — 2018» станут Лера Кудрявцева и Сергей Лазарев.
«Песня года» — долгожданный песенный праздник, объединяющий артистов и зрителей. Язык музыки не имеет границ. Это единственный музыкальный фестиваль, на котором особое внимание уделено авторам песен-победителей. 1 декабря авторам всех хитов по традиции будут вручены Дипломы лауреатов фестиваля «Песня года — 2018». Ежегодные специальные призы — «Лучшая певица», «Лучший певец», «Композитор года», «Поэт года», а также специальные призы «За вклад» получат самые лучшие артисты.
В концерте выступят: Ф. Киркоров, П. Гагарина, А. Буйнов, К. Орбакайте, Л. Лещенко, Loboda, Н. Басков, И. Аллегрова, И. Дубцова, Алсу, Burito, В. Леонтьев, Ёлка, «Дискотека Авария», А. Лорак, Е. Крид, Л. Агутин, Ю. Караулова, Л. Долина, В. Меладзе, Е. Темникова, С. Лазарев, Зара, И. Николаев, IOWA, О. Газманов, В. Брежнева, С. Ротару, А. Пирожков, Слава, Г. Лепс, Жасмин, Д. Клявер, И. Бусулис, Artik & Asti, Валерия, Л. Вайкуле, В. Пресняков, А. Малинин, А. Варум, Т. Повалий, «Ночные снайперы», Д. Билан, Лолита, Д. Кудайберген, А. Панайотов и др.
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