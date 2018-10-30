Лера Кудрявцева и Сергей Лазарев станут ведущими главного концерта страны «ПЕСНЯ ГОДА — 2018»

Лучший музыкальный праздник года, легенда российского телевидения, музыкальная традиция нескольких десятилетий, — фестиваль «Песня года» вновь приглашает преданных поклонников хитов и звёзд эстрадной сцены. Этот уникальный музыкальный фейерверк уже 47 лет собирает исполнителей самых любимых и популярных композиций: именно песня, которая в уходящем году завоевала признание аудитории в хит-парадах — главный герой и лауреат фестиваля. В «Песне года» принимают участие звезды разных поколений — мастера сцены, народные артисты России и СССР, а также молодые популярные исполнители и группы.

1 и 2 января 2019 года на канале «РОССИЯ 1». Ежегодно концерт собирает огромную зрительскую аудиторию. У телефестиваля миллионы теле-поклонников в странах Ближнего и Дальнего Зарубежья. Ведущими «Песни Года — 2018» станут Сергей Лазарев. 1 декабря масштаб красочного шоу традиционно оценят 20 000 зрителей «Олимпийского». Под аккомпанемент оркестра прозвучат хиты, которые знают наизусть и поют миллионы. Эфир «Песни года» выходит в праздничный прайм-таймЕжегодно концерт собирает огромную зрительскую аудиторию. У телефестиваля миллионы теле-поклонников в странах Ближнего и Дальнего Зарубежья. Ведущими «Песни Года — 2018» станут Лера Кудрявцева

«Песня года» — долгожданный песенный праздник, объединяющий артистов и зрителей. Язык музыки не имеет границ. Это единственный музыкальный фестиваль, на котором особое внимание уделено авторам песен-победителей. 1 декабря авторам всех хитов по традиции будут вручены Дипломы лауреатов фестиваля «Песня года — 2018». Ежегодные специальные призы — «Лучшая певица», «Лучший певец», «Композитор года», «Поэт года», а также специальные призы «За вклад» получат самые лучшие артисты.