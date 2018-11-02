«Победителей не судят»: Волочкова снова бросила вызов хейтерам

Балерина напомнила, что ей пришлось через многое пройти и много выстрадать, чтобы оказаться там, где она сейчас.

Очевидно, недоброжелатели в очередной раз разозлили Анастасию Волочкову своими издевками и язвительными комментариями. Бывшая звезда Большого театра опубликовала в «Инстаграме» фото, на котором она отдыхает дома, на уютном диване, в обнимку с плюшевым мишкой и пушистым котом. Но общая умиротворяющая картина не совсем вяжется с текстом, сопровождающим это фото.

Балерина напомнила о том, что «каждый приходит к успеху своим путем», и лично ее путь оказался тернистым. Ей пришлось пробивать себе дорогу на сцену в те времена, когда за деньги это было сделать нельзя. «Невозможно было и за миллионы долларов делать 32 фуэте и танцевать все классические балеты на прославленных сценах мира, достойно представляя русский балет», — пишет Анастасия.

Она опровергла слухи о том, что пробиться ей помог возлюбленный. Как заявила Волочкова, в жизнь Сулеймана она «вошла уже будучи прославленной балериной и примой Мариинского, Большого и Английского Национального Балета». Мужчина гордился своей избранницей и, как подчеркивает балерина, вместе они жили счастливо.

Волочкова опубликовала «диванное» фото не просто так: она сообщила, что могла бы сейчас возлежать на мягком пуфе просто так, потому что отдых уже заслужен. Но и сейчас она работает: проводит долгие часы в балетном зале, продолжает фестиваль «Симфония добра», пишет книгу, воспитывает дочку и готовит «грандиозный спектакль-шоу», который всех потрясет.

«Победителей не судят», — заключает Волочкова, отметив, что только зрители, родные и близкие друзья имеют права оценивать жизнь и творчество балерины.

Но этот пост не охладил критиков. В комментариях снова разгорелся спор о том, является Волочкова «победителем» или нет. «Судя по тому, как вы маниакально повторяете из поста в пост одно и то же, вы даже саму себя в этом убедить не можете», «А когда это вы, Настенька, были примой?..», «Значит, Вы все таки себя причисляете к шоу-бизнесе, а не к классическому танцу», — ехидно пишут недоброжелатели. Защитники балерины, напротив, советуют ей заблокировать всех хейтеров и не слушать тех, кто ее критикуют. «Вы красивая, умная, добрая и талантливая», — пишут Анастасии поклонники. «И дома у вас очень уютно», — добавляют некоторые.