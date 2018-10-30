Садальский рассказал о проблемах из-за прогении

Садальскому отказали из-за аномалии лица

Станислав Садальский далеко не в первого раза стал актером. Вначале его не хотели брать учиться из-за челюстного дефекта.

Однако о воронежском интернате, куда его отправил отец после смерти жены, рассказал подробно.

"Учился еле-еле. Я ненавидел учебу! Для меня устроили банкет, когда я окончил интернат… Зато любил читать. Не учебники, а книжки, причем про все подряд. Мне особенно интересны были Мопассан, Эмиль Золя", — рассказал актер.

Кстати, в том же интернате Садальский посещал театральный кружок. В спектакле про Чипполино он великолепно сыграл синьора Помидора. Поэтому нет ничего удивительного в том, что юный Стас мечтал стать актером. Однако, уже повзрослев и предприняв попытку поступить в театральный вуз, он получил от ворот поворот.

"У меня ведь дефекты речи, прогения (аномалия развития челюстных костей, в частности, неправильный прикус. — Прим.ред.). Мне говорили: "Таких артистов не бывает!" — поведал актер.

Садальский так боялся гнева отца, что украл дома деньги и уехал. Он отправился в Ярославль, в театральное училище. Но и там ему сказали, что таких артистов не бывает.

Зато на него обратили внимание на моторном заводе. Садальский вспомнил: "Когда меня увидели, обрадовались: "У нас бывают такие разнорабочие!". И меня взяли разнорабочим. Я даже получил значок ударника коммунистического труда". Там он проработал год, после чего снова отправился покорять Москву. И на сей раз ему покорился ГИТИС.