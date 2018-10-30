Экс-супруга Кержакова дала большое интервью

Девушка рассказала, как в конце 2016 года в Санкт-Петербурге ее задержали по подозрению в незаконном обороте наркотиков. При этом первая публикация в СМИ появилась, еще когда Сафронову только везли в отделение.

Во время обыска полицейские ничего у нее не нашли. Не было наркотиков и в памперсе ее дочери-младенца, который правоохранители также захотели обыскать.

После ночи в отделении Сафронову отпустили домой. Однако два месяца спустя она вновь силой была доставлена в полицию, на этот раз в качестве свидетеля по делу молодого человека, который заявил, что передал ей наркотики. Несколько позже он изменил показания, признавшись, что соврал.

По словам Сафроновой, она подозревала, что ее бывший на тот и на нынешний момент муж, Александр Кержаков, мог «приложить к этому руку». Теперь же она в этом уверена. По ее словам, думать так ей позволяет уже удаленная публикация в интаграме нынешней супруги Кержакова Миланы Тюльпановой , с которой он сейчас разводится.

«Как твой адвокат объяснит подбрасывание наркотиков бывшей жене?» — спросила Тюльпанова у мужа, который, по ее словам, «пугает» ее новым юристом.

По словам же Сафроновой, Кержаков — «очень мстительный человек, который упивается болью других людей». Девушка полагает, что футболист хотел выставить ее наркоманкой, чтобы добиться права единолично воспитывать общего сына.