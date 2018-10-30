Зачем телеканалу менеджер по сексу

Телеканал HBO создаст должность координатора сцен секса

Телекомпания HBO создаст должность «координатора по интиму», который займется вопросами безопасности артистов во время постельных сцен и проследит, чтобы их права не ущемлялись. Впервые инициатива поступила еще в прошлом году от актрисы Эмили Мид , сыгравшей порнозвезду в сериале «Двойка».

Телеканал HBO объявил о найме на должность «координаторов по интиму», которые выступят в роли юристов для артистов, снимающихся в откровенных сценах. Об этом сообщает издание Esquire.

Координаторы будут заниматься вопросами безопасности артистов во время съемок, передавать их жалобы режиссерам и проверять, достаточно ли комфортные условия созданы для участников интимных сцен.

Впервые идея о создании должности координатора прозвучала от американской актрисы Эмили Мид, сыгравшей порнозвезду в сериале «Двойка». В прошлом году на волне движения #MeToo против сексуальных домогательств в Голливуде Мид потребовала у телеканала HBO нанять юриста, который мог бы защищать ее интересы во время съемок.

Тогда телеканал заключил договор с юристом и соосновательницей компании Intimacy Directors International (международная ассоциация режиссеров, снимающих откровенное кино) Алисией Родис, которая на данный момент и занимается разработкой нового проекта.

«То, чем она [Алисия Родис] занимается, нельзя назвать чем-то радикальным Это, скорее, про то, чтобы иметь [на съемочной площадке] человека, кто бы мог также думать об этом. Это уже большой жест — и это помогает», — заявила актриса Эмили Мид.

Известно, что Родис выступает своего рода посредником между актерами, режиссерами и съемочной командой в целом. Под ее руководством проверяются сценарии, обсуждаются обстоятельства съемок сексуальных сцен. Родис также проводит беседы с задействованными в подобных съемках артистами.

«Я здесь для того, чтобы защищать права актеров, а также чтобы продюсеры были уверены, что все правила безопасности соблюдены на площадке. После года секс-скандалов, создания движения #MeToo и других событий в американском обществе моя должность просто необходима», — рассказала Родис.

Телеканал HBO нередко обвиняли в чрезмерном освещении сексуального насилия в своих шоу, включая «Игру престолов» и «Мир Дикого Запада», которые вызывают много вопросов у зрителей и правозащитников.

«И вот мы здесь, спустя год после начала движения #MeToo, а Бретт Кавано [американский судья, обвиненный в харассменте в сентября этого года] — сидит в Верховном суде. Дональд Трамп — наш президент», — сказала Родис в интервью Rolling Stone. — И теперь скажите мне, что мы не нуждаемся в этом, — что у нас нет культуры, которую по-прежнему нужно менять».

Скандал вокруг голливудского продюсера Харви Вайнштейна привел к переосмыслению киноиндустрией вопроса съемок постельных сцен. Американские киностудии в настоящий момент стремятся предоставить актрисам гарантии соблюдения и защиты их прав. В частности, популярность набирают так называемые «голые райдеры» — специальные юридические соглашения, касающиеся интимных сцен.

По словам адвоката Джейми Фельдмана, клиентками которого являются актрисы Джуно Темпл и Гиллиан Джейкобс, в Голливуде после разоблачений о домогательствах стало меньше обнаженных сцен.

Он также рассказал, что за последнее время в райдеры актеров добавились около 40 дополнительных пунктов на тему съемок в интимных сценах, которые предусматривают варианты защиты актера от утечки кадров в Сеть вплоть до судебного иска.

«Если у вас на площадке 100 человек, которые потенциально могут сфотографировать что-то телефоном, iPad, что бы это ни было, это станет поводом для утечки информации, которую можно случайно потерять, взломать — не важно, злонамеренно или по невнимательности», — уточнил Фельдман.

В октябре 2017 года Гильдия продюсеров Америки исключила из своего состава американского продюсера Харви Вайнштейна после расследования The New York Times о многочисленных случаях харассмента со стороны кинематографиста. Тогда в организации отметили, что сексуальные домогательства являются «системной и повсеместной проблемой, требующей немедленных действий в масштабах всей отрасли».

В конце сентября три женщины обвинили в харассменте Бретта Кавано, которого Дональд Трамп выдвинул на должность судьи Верховного суда США. Несмотря на все обвинения, американский сенат все-таки утвердил кандидатуру Бретта Кавано.