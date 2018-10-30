Высоцкая получила новое звание

Юлия Высоцкая получила звание заслуженной артистки

Актриса Юлия Высоцкая совсем скоро будет удостоена звания заслуженной артистки РФ. Об этом сообщила сама Юлия и заявила, что планирует отметить это событие.

Высоцкая и Кончаловский не скрывают чувств на романтической прогулкеЮлия Высоцкая и Андрей Кончаловский проводят время в Париже. Телеведущая делится романтическими кадрами с поклонниками. Поклонники уже поздравляют Высоцкую с новым званием и с нетерпением ждут официального награждения.

«Поздравляем!», «Примите мои поздравления! Скоро-скоро будет и „Народная“, „Поздравляю вас с присвоением звания народной артистки“, — пишут в комментариях пользователи.

Отметим, что Юлия Высоцкая счастлива в браке с режиссером Андреем Кончаловским. Разница в возрасте совершенно не мешает паре. которая за долгие годы смогла сохранить трепетное отношение друг к другу. Супруги вместе работают и часто путешествуют. У Юлии и Андрея двое детей: дочка Мария и сын Петр. К сожалению, в 2013 году Кончаловский попал в крупное ДТП, а на пассажирском сидении находилась его дочка, которая получила тяжелые травмы. До сих пор Мария находится в коме. Супруги предпочитают не говорить о наследнице, так как для них это болезненная тема.