Вдова Табакова рассказала о жесткости Машкова

Марина Зудина рассказала об изменениях, которые произошли в театре после смерти Табакова

Знаменитого актера и режиссера Олега Табакова не стало 12 марта этого года. Артист скончался после продолжительной болезни. Врачи несколько месяцев боролись за его жизнь. 15 марта состоялись похороны Олега Павловича, его тело предали земле на Новодевичьем кладбище. Много лет назад он основал театр «Табакерка», а в 2000 году также стал художественным руководителем МХТ имени Чехова. Теперь «Табакерку» возглавляет ученик Олега Павловича Владимир Машков, а МХТ — Сергей Женовач. Спустя чуть больше полугода жена артиста Марина Зудина рассказала, что изменилось в театрах, которыми ранее руководил ее возлюбленный.

Вдова великого актера призналась, что в МХТ так и не состоялись постановки Константина Богомолова и Евгения Марчелли, в которых она должна была сыграть.

«В обоих театрах для меня вообще многое изменится… Но все это меня особо не мучит и не ранит. Когда испытываешь максимальную боль, после нее перестаешь остро реагировать на последующие удары», — поделилась Зудина. «Могу сказать одно: МХТ при Табакове был благополучным, радостным и успешным театральным коллективом. Табаков сумел создать атмосферу радости и творческой свободы. Дай Бог силы Сергею Васильевичу продолжить это», — добавила она.

Марина отметила, что Машков и ее супруг очень разные во всем, даже по своей энергетике.

"Все, что он делает сейчас в «Табакерке», — это уже его видение", — высказала свое мнение Марина.

По словам женщины, Владимир Львович достаточно жесткий человек.

Она сомневается, что он будет руководить труппой, как это раньше делал его учитель. Зудина отметила, что Машков никогда не хотел руководить театром, а однажды даже отказался поставить спектакль для «Табакерки». Однако он всегда помогал Олегу Павловичу и его родным.

"Когда Машкову предложили возглавить труппу, он и сам не ожидал такого крутого поворота в судьбе", — поведала Марина изданию «7 Дней».

Напомним, что в сентябре в «Табакерке» состоялось открытие сезона. На нем присутствовала и вдова актера. Она не смогла сдержать слез, когда увидела фото Табакова. А Машков этим летом объявил о том, что набора абитуриентов в Московскую театральную школу Олега Павловича не будет, из-за чего столкнулся с жесткой критикой, но вдова Табакова встала на его защиту. В это время в МХТ Женовач решил сократить штат втрое. Уже покинула стены здания в Камергерском переулке Ольга Хенкина, которая была правой рукой Табакова. Также были закрыты репетиции спектакля молодого актера и режиссера Александра Молочникова «Чайка».