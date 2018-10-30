Жанна Бадоева оказалась в чрезвычайной ситуации в Италии

Жанна Бадоева рассказала в соцсетях о природных катаклизмах в Италии . Там сейчас идут такие ливни, что жители готовятся к худшему.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Zhanna Badoeva — Жанна Бадоева (@zhanna_badoeva) 28 Окт 2018 в 11:02 PDT По словам Бадоевой, дождь льет как из ведра. Все машины стоят на высоких парковках, занятия в школах и университетах отменили. Похожая ситуация была в 2010 году, тогда население пришлось эвакуировать. Сейчас до этого пока не дошло, но люди уже «сидят на чемоданах».

Теледива призналась, что во всех непонятных ситуациях пьет кофе, чем сейчас и собирается заняться. Началось обсуждение природных катастроф, наводнений и прочих происков вольной стихии. А некоторым подписчикам понравилась тема кофе, и они начали развивать именно ее, обсуждать, какой полезнее — черный или с молоком.