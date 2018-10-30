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Бадоева оказалась в чрезвычайной ситуации
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Жанна Бадоева оказалась в чрезвычайной ситуации в Италии 

Russianshowbiz.info 2 часа назад
Фото: @zhanna_badoeva
Жанна Бадоева рассказала в соцсетях о природных катаклизмах в Италии. Там сейчас идут такие ливни, что жители готовятся к худшему.
По словам Бадоевой, дождь льет как из ведра. Все машины стоят на высоких парковках, занятия в школах и университетах отменили. Похожая ситуация была в 2010 году, тогда население пришлось эвакуировать. Сейчас до этого пока не дошло, но люди уже «сидят на чемоданах».
Теледива призналась, что во всех непонятных ситуациях пьет кофе, чем сейчас и собирается заняться. Началось обсуждение природных катастроф, наводнений и прочих происков вольной стихии. А некоторым подписчикам понравилась тема кофе, и они начали развивать именно ее, обсуждать, какой полезнее — черный или с молоком.
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