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У Хабенского нашли проблемы с элитной недвижимостью
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Хабенский судится с застройщиком из-за квартиры 

Рамблер + ещё 6 30 октября 2018
Актер Константин Хабенский несколько лет не может оформить в собственность квартиру, на которую потратил 70 миллионов рублей. Об этом сообщает «СтарХит».
По информации издания, назад артист приобрел апартаменты в жилом комплексе «Махаон», который расположен во 2-м Щемиловском переулке в центре Москвы. Это «СтарХиту» подтвердил Ашот Степанян, глава отдела продаж компании «Асмато», построившей ЖК.
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«Артист выбрал квартиру на 15-м этаже площадью 140 квадратов, ее стоимость около 70 миллионов рублей», — рассказал он.
Однако, как рассказали изданию в пресс-службе Тверского районного суда, Хабенский до сих пор не смог оформить купленную недвижимость в собственность.
«С оформлением бумаг возникли проблемы», — объяснили в суде.
Там отметили, что актеру не удалось решить проблемы «мирным путем», поэтому он подал судебный иск.
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