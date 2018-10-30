У Хабенского нашли проблемы с элитной недвижимостью

Хабенский судится с застройщиком из-за квартиры

Актер Константин Хабенский несколько лет не может оформить в собственность квартиру, на которую потратил 70 миллионов рублей. Об этом сообщает «СтарХит».

По информации издания, назад артист приобрел апартаменты в жилом комплексе «Махаон», который расположен во 2-м Щемиловском переулке в центре Москвы. Это «СтарХиту» подтвердил Ашот Степанян, глава отдела продаж компании «Асмато», построившей ЖК.

«Артист выбрал квартиру на 15-м этаже площадью 140 квадратов, ее стоимость около 70 миллионов рублей», — рассказал он.

Однако, как рассказали изданию в пресс-службе Тверского районного суда, Хабенский до сих пор не смог оформить купленную недвижимость в собственность.

«С оформлением бумаг возникли проблемы», — объяснили в суде.

Там отметили, что актеру не удалось решить проблемы «мирным путем», поэтому он подал судебный иск.