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Хабенский не может вступить в права собственности
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Константин Хабенский не может вступить в права собственности 

Teleprogramma.pro + ещё 3 1 час назад
Фото: "Время первых" (2017)
Артист приобрел элитную недвижимость в 2016 году. Однако по сей день актер не может оформить права на свою квартиру. В связи с этим он намерен судиться с застройщиком.
Кто из телезвезд шикует, приобретая одну квартиру за другой, а кому не слишком везет в жилищных вопросах, рассказывает Teleprogramma.pro. Константин Хабенский купил элитную квартиру в ЖК «Махаон», который находится в центре Москвы. За апартаменты, чья площадь составляет 150 квадратных метров, артист заплатил кругленькую сумму в 70 миллионов рублей. Вскоре в семье звезды сериала «Все что было» ожидается пополнение — его жена Ольга Литвинова должна стать во второй раз мамой уже в декабре. Для самого же актера это будет уже третий отпрыск.
Однако подготовку к радостному событию омрачают дела судебные. Дело в том, что Хабенкский никак не может вступить в права собственности. Это тянется уже два года и артист устал ждать. Деньги за недвижимость он отдал сразу, но документы до сих пор на него оформлены не были. В связи с этим он подал иск на застройщика в Тверской районный суд.
Стоит отметить, что апартаменты Хабенского расположены на 15 этаже. Дом, где они расположены, имеет круглосуточную охрану. В ЖК имеется развитая инфраструктура — медицинский пункт, детсад, бассейн и салон красоты — все это находится на первых этажах. Подъезды оснащены смарт-лифтами — достаточно приложить ключ и жильцов доставят на нужный этаж, пишет сайт Starhit.
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