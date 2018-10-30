Константин Хабенский не может вступить в права собственности

Артист приобрел элитную недвижимость в 2016 году. Однако по сей день актер не может оформить права на свою квартиру. В связи с этим он намерен судиться с застройщиком.

Кто из телезвезд шикует, приобретая одну квартиру за другой, а кому не слишком везет в жилищных вопросах, рассказывает Teleprogramma.pro. Константин Хабенский купил элитную квартиру в ЖК «Махаон», который находится в центре Москвы . За апартаменты, чья площадь составляет 150 квадратных метров, артист заплатил кругленькую сумму в 70 миллионов рублей. Вскоре в семье звезды сериала «Все что было» ожидается пополнение — его жена Ольга Литвинова должна стать во второй раз мамой уже в декабре. Для самого же актера это будет уже третий отпрыск.

Однако подготовку к радостному событию омрачают дела судебные. Дело в том, что Хабенкский никак не может вступить в права собственности. Это тянется уже два года и артист устал ждать. Деньги за недвижимость он отдал сразу, но документы до сих пор на него оформлены не были. В связи с этим он подал иск на застройщика в Тверской районный суд.

Стоит отметить, что апартаменты Хабенского расположены на 15 этаже. Дом, где они расположены, имеет круглосуточную охрану. В ЖК имеется развитая инфраструктура — медицинский пункт, детсад, бассейн и салон красоты — все это находится на первых этажах. Подъезды оснащены смарт-лифтами — достаточно приложить ключ и жильцов доставят на нужный этаж, пишет сайт Starhit.