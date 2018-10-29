Орлова похвасталась фигурой в бикини

Ольга Орлова похвасталась стройной фигурой в бикини

Телеведущая и певица Ольга Орлова выложила в Сеть фотографию в купальнике.

Певица и телеведущая Ольга Орлова всегда могла похвастаться стройной фигурой. Артистка придерживается правильного питания, занимается спортом и даже в отпуске не дает себе расслабиться. Ольга считает, что именно такой активный ритм жизни позволяет ей оставаться в форме.

Иногда певица радует поклонников фотографиями в купальнике, которые публикует в социальной сети. Сегодня Орлова поинтересовалась у пользователей, стоит ли ей вообще выкладывать подобного рода снимки.

«Дорогие подписчики: опрос. Хочу спросить у вас вот что. Как вы относитесь к подобным фото? Это уместно или нет? Конечно, это моя страница, и я могу выкладывать всё, что сочту нужным, но мне очень интересно ваше мнение!» — спросила Орлова.

Поклонники в большинстве своем отметили, что Ольге стоит как можно чаще выкладывать подобные фотографии, так как артистка обладает прекрасной фигурой. Также в комментариях многие в очередной раз восхитились внешним видом Орловой.