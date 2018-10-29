Ещё
Орлова похвасталась фигурой в бикини
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Ольга Орлова похвасталась стройной фигурой в бикини 

Teleprogramma.pro 1 час назад
Фото: Instagram
Телеведущая и певица Ольга Орлова выложила в Сеть фотографию в купальнике.
Певица и телеведущая Ольга Орлова всегда могла похвастаться стройной фигурой. Артистка придерживается правильного питания, занимается спортом и даже в отпуске не дает себе расслабиться. Ольга считает, что именно такой активный ритм жизни позволяет ей оставаться в форме.
Иногда певица радует поклонников фотографиями в купальнике, которые публикует в социальной сети. Сегодня Орлова поинтересовалась у пользователей, стоит ли ей вообще выкладывать подобного рода снимки.
«Дорогие подписчики: опрос. Хочу спросить у вас вот что. Как вы относитесь к подобным фото? Это уместно или нет? Конечно, это моя страница, и я могу выкладывать всё, что сочту нужным, но мне очень интересно ваше мнение!» — спросила Орлова.
Поклонники в большинстве своем отметили, что Ольге стоит как можно чаще выкладывать подобные фотографии, так как артистка обладает прекрасной фигурой. Также в комментариях многие в очередной раз восхитились внешним видом Орловой.
Teleprogramma.pro: последние новости
Маша Распутина рассказала о состоянии старшей дочери, которая теперь живет с ней Шаляпин и Цымбалюк-Романовская продефилировали по подиуму в свадебных нарядах Друг солиста группы «Нэнси» винит в смерти музыканта врачей
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Владимир Бородин погиб в ДТП38
Уход Меркель, утечка в Сбербанке и другие события дня8
Опубликована предсмертная записка журналиста НТВ87
Малыш громко плакал: водитель наехал и избил его отца217
Названы зарплаты российских наемников ИГ53
Видео
01:48
Россия разрабатывает новое оружие
Оружие Армия
06:02
Караченцова похоронили
Общество
00:21
Владимир Бородин погиб в ДТП
Происшествия Другое
00:54
«Евровидение-2018»: Израиль позволил себе мечтать
В мире Статьи
02:30
Уход Меркель, утечка в Сбербанке и другие события дня
В мире
01:18
Таджикистан откажется от советских воинских званий
Армия
00:53
Опубликована предсмертная записка журналиста НТВ
Происшествия
00:55
Названы зарплаты российских наемников ИГ
Ближний Восток В мире
03:10
В Минфине объяснили стрельбу своего чиновника по соседу
Происшествия
03:09
Меркель уходит
В мире Европа
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение