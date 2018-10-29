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Монеточке не дали выступить из-за «аморальности»
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В Нижнем Новгороде отменили концерты Монеточки из-за «аморальности» 

Рамблер + ещё 8 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Прокуратура Нижнего Новгорода отменила запланированные на октябрь-декабрь 2018 года концерты пяти исполнителей, в том числе Монеточки и Элджея.
Как сообщается на сайте нижегородской прокуратуры, в отношении организаторов концертов возбуждены административные дела по ч. 1 ст. 6.17 КоАП РФ (нарушение установленных требований распространения среди детей информационной продукции, содержащей информацию, причиняющую вред их здоровью и (или) развитию).
В действиях одного их организаторов прокуратура усмотрела признаки готовящегося правонарушения. Ему объявлено предостережение о недопустимости нарушения Федерального закона «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию».
В прокуратуре не назвали имена исполнителей, концерты которых отменены в ходе проверки, однако СМИ установили, что это выступления Jah Khalib, «Ганвест», Монеточки, Элджея и Matrang.
В паблике «Типичный Нижний Новгород» в соцсети «ВКонтакте» говорится, что в сентябре инициативная группа обратилась в ряд региональных министерств и ведомств с просьбой запретить выступления более десяти популярных артистов, среди которых Монеточка, Jah Khalib, HammAli & Navai, The Hatters и другие.
По мнению активистов, композиции этих исполнителей аморальны и призывают слушателей к употреблению алкоголя, наркотиков и игнорированию «семейных и государственных устоев».
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