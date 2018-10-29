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Звезду «Дома-2» экстренно госпитализировали
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Звезду «Дома-2» экстренно госпитализировали 

Дни.ру 58 минут назад
Фото: instagram.com/melaniko14
Бывшая участница "Дома-2" экстренно госпитализирована. У Богданы Николенко проблемы с почкой, возможна серьезная операция.
Причиной резкого ухудшения состояния Богданы стала беременность: это повлияло на почки. Сообщение экс-участницы скандального телепроекта приводит в Instagram dom2magazine.
"У меня сильно прихватил низ живота. Врачи сказали, что в связи с беременностью начались проблемы с почкой. Получилось так, что мочеточник придавлен маткой. Если не получится устранить проблему антибиотиками, придется делать операцию. Иначе почка не справится", — рассказала Николенко.
Несколько недель назад Богдана вместе со своим парнем Дмитрием Кварацхелия покинули телепроект. Дмитрий пообещал создать собственное шоу, в котором намерен раскрыть множество интересных подробностей о "Доме-2". И обещание сдержал.
В то же время, откровения Дмитрия не всем по нраву. По словам экс-участника "Дома-2", он ежедневно получает угрозы. Недоброжелатели требуют, чтобы Кварацхелия "закрыл рот, если дорого здоровье". Тот, в свою очередь, заявляет, что никого не боится.
О беременности Богданы Николенко стало известно в июле. К паре появился особый интерес со стороны зрителей. Ранее поклонники "Дома-2" не верили в серьезность отношений молодых людей. Они думали, что пара фиктивная, созданная лишь для того, чтобы подольше не покинуть Поляну. Однако после сообщений о беременности Богданы многие ждут свадьбы.
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