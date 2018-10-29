Шаляпин и Виталина продефилировали по подиуму

Шаляпин и Цымбалюк-Романовская продефилировали по подиуму в свадебных нарядах

На днях бывшая жена Армена Джигарханяна дебютировала на подиуме. Виталина Цымбалюк-Романовская и Прохор Шаляпин продемонстрировали на модном показе образы жениха с невестой. Они даже поцеловались на глазах зрителей.

Виталина Цымбалюк-Романовская в ноябре прошлого года со скандалом развелась с Арменом Джигарханяном. Артист разочаровался в своей избраннице, так как узнал, что она присвоила себе все его имущество. Теперь у 83-летнего актера проблемы со здоровьем. Не так давно он вновь был госпитализирован. Пока врачи не собираются его выписывать. В это время его бывшая супруга строит новые отношения. Она все больше времени проводит с Прохором Шаляпиным. Певец уже познакомил пианистку со своими родителями, а также показал ей свой родной город Волгоград.

Первое время Виталина и Прохор утверждали, что они просто близко общаются, но теперь не скрывают своих романтических отношений. На днях влюбленные приняли участие в модном показе Ильи Шияна, который состоялся в Москве. На подиуме Цымбалюк-Романовская появилась в свадебное платье без бретелей и с укороченной спереди юбкой. Ее спутник продемонстрировал белоснежный костюм и черную футболку. Они шли держась за руки, а затем даже нежно поцеловались. В своем микроблоге Шаляпин отметил, что это был дебютный выход на подиум для Виталины.