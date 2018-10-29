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Друг назвал причину смерти солиста «Нэнси»
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Друг скончавшегося солиста «Нэнси» назвал причину его смерти 

Газета.Ru + ещё 3 2 часа назад
Фото: sergeynensi/Instagram.com
Гитарист группы "Мираж" и друг семьи скончавшегося солиста группы "Нэнси" Сергея Бондаренко Алексей Горбашов выдвинул собственную гипотезу о причинах смерти музыканта.
18 октября Бондаренко погиб от внезапно развившейся болезни. По мнению Горбашова, в случившемся могут быть виноваты врачи. Он рассказал, что незадолго до смерти медики сделали Сергею простую операцию по удалению шишки на спине.
"Судя по всему, в организме развилась какая-то инфекция. После операции Сереже стало только хуже. Его увезли в реанимацию. Подключили к аппарату искусственного дыхания, а через два дня, 18 октября он умер", — цитирует Горбашова "Стархит".
Горбашов добавил, что серьезных проблем со здоровьем у Бондаренко не было. Тем не менее, экспертизу родители погибшего делать не стали.
Ранее Горбашов рассказал о последних часах жизни Бондаренко.
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