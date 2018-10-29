Рыбин и Сенчукова сделали еще одно признание

«Пришлось признаться, что скотина»: Рыбин и Сенчукова решились на аборт

Виктор Рыбин и Наталья Сенчукова скоро отметят жемчужную свадьбу — 30 лет. Однако в самом начале отношений им пришлось перенести много страданий.

Виктор Рыбин не стал скрывать, что у них с Натальей Сенчуковой был служебный роман.

"С группой "Дюна" выступал на премии "Звуковая дорожка", а 19-летняя Наташа танцевала в балете одного диско-исполнителя. Бес в ребро. Понял, что хочу быть только с Наташей. Оставалось рассказать жене", — сообщил певец.

Два года влюбленные скрывали отношения.

"Тяжело было — жуть вообще! Ведь я человека обижаю… Можно трактовать как предательство. Потом осознал: нельзя морочить голову ни той, ни другой. Все-таки пришлось признаться, что скотина", — цитирует Рыбина StarHit.

Юная Сенчукова столкнулась с серьезными трудностями.

"Мы даже пытались прекратить отношения, но ничего не получилось. Связь оказалась более глубокой, чем просто поверхностный флирт. Видела, как он мучится и мечется. В такой ситуации просуществовали пару лет. Прошли очень тяжелые испытания. Я столкнулась лицом к лицу со взрослыми проблемами, к которым еще не была готова. Вместе решили прервать зарождавшуюся во мне жизнь…" — призналась Сенчукова.

Однако влюбленные все преодолели. Они поженились, Наталья родила сына.