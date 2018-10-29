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Рыбин и Сенчукова сделали еще одно признание
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«Пришлось признаться, что скотина»: Рыбин и Сенчукова решились на аборт 

Дни.ру 1 час назад
Виктор Рыбин и Наталья Сенчукова скоро отметят жемчужную свадьбу — 30 лет. Однако в самом начале отношений им пришлось перенести много страданий.
Виктор Рыбин не стал скрывать, что у них с Натальей Сенчуковой был служебный роман.
"С группой "Дюна" выступал на премии "Звуковая дорожка", а 19-летняя Наташа танцевала в балете одного диско-исполнителя. Бес в ребро. Понял, что хочу быть только с Наташей. Оставалось рассказать жене", — сообщил певец.
Онкобольные Сенчукова и Рыбин сделали заявление
Два года влюбленные скрывали отношения.
"Тяжело было — жуть вообще! Ведь я человека обижаю… Можно трактовать как предательство. Потом осознал: нельзя морочить голову ни той, ни другой. Все-таки пришлось признаться, что скотина", — цитирует Рыбина StarHit.
Юная Сенчукова столкнулась с серьезными трудностями.
"Мы даже пытались прекратить отношения, но ничего не получилось. Связь оказалась более глубокой, чем просто поверхностный флирт. Видела, как он мучится и мечется. В такой ситуации просуществовали пару лет. Прошли очень тяжелые испытания. Я столкнулась лицом к лицу со взрослыми проблемами, к которым еще не была готова. Вместе решили прервать зарождавшуюся во мне жизнь…" — призналась Сенчукова.
Однако влюбленные все преодолели. Они поженились, Наталья родила сына.
"Когда есть желание быть рядом, пойдешь на все. Просто нужно понять, чего хочешь. Где-то перетерпеть, а может, и наступить себе на хвост. Если вы оба работаете над отношениями, так или иначе достигнете гармонии. Дома надо отдыхать, а не ждать, что вот сейчас придешь — и пилить начнут", — раскрыла певица секрет семейной гармонии.
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