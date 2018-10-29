Распутина рассказала о состоянии дочери

Маша Распутина рассказала о состоянии старшей дочери, которая теперь живет с ней

Известная певица ранее отказывалась говорить о своей старшей дочери Лиде. Одна на днях Маша Распутина поведала, как проходит лечение ее наследницы.

Маша Распутина замужем за Виктором Захаровым и воспитывает их дочь Марию. Также у артистки есть дочь от первого брака с Владимиром Ермаковым Лидия. Мужчина ушел из жизни в прошлом году. Известно, что у него были непростые отношения с дочерью, а Распутина после развода отзывалась о нем не очень лестно. В этом году старшей дочери звезды исполнилось 33 года, но девушка стала общаться со мамой лишь пару лет назад, так как ранее проживала в психиатрической больнице.

А не так давно появлялась информация, что наследница Распутиной пропала, но позже выяснилось, что певица забрала Лидию из клиники для душевнобольных. Теперь девушка живет со своей мамой и даже наладила с ней отношения. На днях в эфире шоу «Выход в люди» артистка рассказала о состоянии своей дочери. По ее словам, она регулярно обращается к врачам, чтобы они обследовали Лидию и выписывали препараты, которые ей необходимо постоянно принимать.

«Динамика положительная. Но иногда меняется настроение, бывают депрессии. Она уходит в себя, замыкается, начинаются галлюцинации. Но потом все это проходит», — поделилась Маша.

Напомним, что ранее Распутина рассказывала, что ее первый супруг, когда он был жив, все время настраивал Лиду против своей мамы и повлиял на ее и так не очень здоровую психику. Также несколько лет назад артистка подарила дочери квартиру в Москве, но, когда девушка лечилась в клинике, ее отец Ермаков отнял у нее недвижимость и выписал из нее Лиду, а квартиру вскоре продал. После его смерти у него осталась другое роскошное жилье в столице, за которое теперь борются его наследники.