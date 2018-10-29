Лобода потеряла миллионы из-за операции

Певица Светлана Лобода понесла убытки на десять миллионов рублей из-за внезапной операции. Об этом сообщает «СтарХит».

Ранее артистка рассказала, что ей сделали срочную операцию из-за камня в почке. Три концерта Лободы, назначенные на конец октября, перенесли на январь 2019 года. Певица добавила, что билеты можно сдать и получить деньги назад.

По данным «СтарХита», концерты должны были пройти в «Крокус Сити Холле» 25, 26 и 28 октября, все билеты на них распродали. Издание подсчитало, что аренда московской площадки на семь тысяч зрителей̆ обошлась певице примерно в шесть миллионов за четыре дня.

Артистка заранее привезла из Киева коллектив из 40 человек. Билеты на поезд в один конец для них стоили около 250 тысяч рублей. Сколько стоило их размещение в гостиницах, не уточняется. Также «СтарХит» выяснил, что на аренду зала для репетиций Лобода могла потратить около 52 тысяч рублей̆.

Представители певицы сообщали, что ноябрьские гастроли, скорее всего, состоятся. С 23 по 30 ноября у нее запланированы выступления в Тюмени, Перми, Нижнем Тагиле, Челябинске и Екатеринбурге.