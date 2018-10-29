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Прощание с Караченцовым
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Прощание с Николаем Караченцовым 

Рамблер 1 час назад
Прощание с народным артистом РСФСР Николаем Караченцовым, скончавшимся 26 октября в Москве, началось в понедельник в театре "Ленком", где он долгие годы служил.
Гроб с телом актера установлен на сцене, рядом — родные Караченцова и его коллеги. Звучат самые известные песни в исполнении артиста.
Прощание с актером продлится до 13:00, в 12:00 начнется гражданская панихида. После окончания траурной церемонии артиста похоронят на Троекуровском кладбище рядом с местом захоронения советского космонавта Георгия Гречко и заслуженной артистки РФ Марины Голуб.
Караченцов родился 27 октября 1944 года. В "Ленкоме" он сыграл более чем в 20 постановках разных жанров: от драмы до рок-оперы.
Напомним, в сентябре 2017-го артисту поставили диагноз "рак". Кроме того, Николай Караченцов так и не смог оправиться после аварии, которая произошла в ночь на 28 февраля 2005 года.
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