В Москве прощание с Караченцовым вызвало переполох

В районе театра "Ленком" 29 октября ограничили движение автотранспорта. Такая мера введена в связи с проводами в последний путь актера Николая Караченцова

Попрощаться с артистом придут тысячи поклонников его таланта. Пробки, длинные очереди — уход из жизни знаменитостей такого уровня, как Николай Караченцовнеизменно вызывает смятение и переполох.

По данным Департамента транспорта Москвы, на автотранспорте нельзя проехать по улице Малая Дмитровка от Большого Путинковского до Успенского переулка. Ограничения из-за прощания с Караченцовым действуют с 9:00 до 13:00, сообщает РИА Новости

Похоронят НиколаяКараченцова на Троекуровском кладбище.

Напомним, знаменитый актер театра и кино, любимый несколькими поколениями, умер 26 октября в больнице, не дожив всего день до своего 74-летия. Караченцова убили онкологическое заболевание, воспаление легких и отказавшие почки. Напомним, в сентябре 2017-го артисту поставили диагноз "рак". Кроме того, Николай Караченцов так и не смог оправиться после аварии, которая произошла в ночь на 28 февраля 2005 года.

Смерть актера потрясла всю страну. Свои соболезнования родным и близким выразили как представители отечественного шоу-бизнеса, так и поклонники таланта Николая Караченцова.