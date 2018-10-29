Прощание с Караченцовым вызвало переполох

В районе театра "Ленком" 29 октября ограничили движение автотранспорта. Такая мера введена в связи с проводами в последний путь актера Николая Караченцова.
Попрощаться с артистом придут тысячи поклонников его таланта. Пробки, длинные очереди — уход из жизни знаменитостей такого уровня, как Николай Караченцовнеизменно вызывает смятение и переполох.
По данным Департамента транспорта Москвы, на автотранспорте нельзя проехать по улице Малая Дмитровка от Большого Путинковского до Успенского переулка. Ограничения из-за прощания с Караченцовым действуют с 9:00 до 13:00, сообщает РИА Новости.
Отпевание народного артиста состоится в столичном храме Воскресения Словущего на Успенском вражке. Обряд совершит Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, передает ТАСС.
Похоронят НиколаяКараченцова на Троекуровском кладбище.
Напомним, знаменитый актер театра и кино, любимый несколькими поколениями, умер 26 октября в больнице, не дожив всего день до своего 74-летия. Караченцова убили онкологическое заболевание, воспаление легких и отказавшие почки. Напомним, в сентябре 2017-го артисту поставили диагноз "рак". Кроме того, Николай Караченцов так и не смог оправиться после аварии, которая произошла в ночь на 28 февраля 2005 года.
Смерть актера потрясла всю страну. Свои соболезнования родным и близким выразили как представители отечественного шоу-бизнеса, так и поклонники таланта Николая Караченцова.