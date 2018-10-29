Ещё
Прощание с Караченцовым вызвало переполох
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Крушение Boeing: экипаж хотел вернуться в аэропорт
Крушение Boeing: экипаж хотел вернуться в аэропорт

В Москве прощание с Караченцовым вызвало переполох 

Дни.ру 22 минуты назад
Фото: ТАСС
В районе театра "Ленком" 29 октября ограничили движение автотранспорта. Такая мера введена в связи с проводами в последний путь актера Николая Караченцова.
Попрощаться с артистом придут тысячи поклонников его таланта. Пробки, длинные очереди — уход из жизни знаменитостей такого уровня, как Николай Караченцовнеизменно вызывает смятение и переполох.
По данным Департамента транспорта Москвы, на автотранспорте нельзя проехать по улице Малая Дмитровка от Большого Путинковского до Успенского переулка. Ограничения из-за прощания с Караченцовым действуют с 9:00 до 13:00, сообщает РИА Новости.
Отпевание народного артиста состоится в столичном храме Воскресения Словущего на Успенском вражке. Обряд совершит Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, передает ТАСС.
Похоронят НиколаяКараченцова на Троекуровском кладбище.
Напомним, знаменитый актер театра и кино, любимый несколькими поколениями, умер 26 октября в больнице, не дожив всего день до своего 74-летия. Караченцова убили онкологическое заболевание, воспаление легких и отказавшие почки. Напомним, в сентябре 2017-го артисту поставили диагноз "рак". Кроме того, Николай Караченцов так и не смог оправиться после аварии, которая произошла в ночь на 28 февраля 2005 года.
Смерть актера потрясла всю страну. Свои соболезнования родным и близким выразили как представители отечественного шоу-бизнеса, так и поклонники таланта Николая Караченцова.
Дни.ру: последние новости
"Вы не в себе": Ани Лорак грубо заткнули на шоу "Голос" Изголодавшуюся по сексу Седокову покорил молодой красавец Копия Королевой: Народ в шоке от 40-летней дочери Николаева
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пассажирский Boeing потерпел крушение после взлета56
Мать опозорила учительницу своей дочери18
Найдено место крушения Boeing5
Глава Совета Европы предложил РФ пересмотреть законы413
Более миллиона россиян стали невыездными228
Видео
07:26
Лавров высказался о выходе США из ракетного договора
Политика
04:24
Меркель по-русски спросила у Путина про пальто
В мире Статьи
05:52
Повстанцы в ЦАР поставили военным РФ ультиматум
В мире Армия
00:39
Норвегия скорбит: принцессе поставили страшный диагноз
В мире
02:48
Васильев резко ответил на обвинения в унижениях женщин
Шоу-бизнес
00:39
Раскрыт облик российского боевого вертолета будущего
Армия Оружие
08:18
«Россия хочет от США помощи в экономике»
В мире Статьи
05:23
Николая Караченцова отпоет Патриарх Кирилл
Шоу-бизнес
03:04
США перебросили в Европу крупнейший запас боеприпасов
Армия Оружие
03:59
Период распада: Киев может потерять Закарпатье
В мире Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение