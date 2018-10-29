Лолита отказалась от разгульной жизни, чтобы сохранить голос

Раньше Лолиту Милявскую часто можно было встретить в караоке-клубах, где она любила исполнить пару хитов для узкого круга зрителей. Теперь о таком досуге «женщина без комплексов» вынуждена забыть. И всему виной не возраст, а состояние голосовых связок. Лола призналась: если она и дальше будет петь в караоке, то может лишиться голоса навсегда.

— Артист, который работает «живьем» на протяжении многих лет, вынужден чаще молчать и не ходить по караоке, — говорит Лолита. — Связки — это мой основной инструмент. Поэтому если после концертов зажигать где-то еще, то они сядут и на следующий день не будут звучать.

Лолита знает не понаслышке, каково это — остаться без голоса. Несколько лет назад певица решила похудеть: собрала волю в кулак и прекратила есть. В результате сбросила вес до 52 килограммов! Но в то же время поняла, что просто не может петь — ведь связкам нужна опора. Чтобы вернуть диапазон, Лола была вынуждена поправиться.

Милявская признается, что сейчас голос у нее пропадает при чрезмерной нагрузке и стрессах. Когда связки не звучат, она вынуждена делать опасные гормональные вливания. Они очень вредны для печени, но без них нельзя. Особенно во время гастрольных туров, когда нужно петь вживую каждый день.

— Я вынуждена соблюдать гигиену связок! — продолжает звезда. — Мне надо меньше говорить, больше молчать, в том числе и после концертов.

Супруг певицы Дмитрий Иванов относится к новому образу жизни Лолиты с пониманием. Он и сам никогда не любил тусоваться. Между тем звезда заявляет: если она потеряет голос, то сразу покинет большую сцену.