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Возлюбленная Тимати оскорбила чувства верующих
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Возлюбленная Тимати примерила хиджаб и полупрозрачный наряд, оскорбив чувства верующих 

Teleprogramma.pro + ещё 2 1 час назад
Фото: Instagram
Анастасия Решетова в очередной раз привлекла к себе внимание поклонников. На днях модель показала снимок, на котором позирует в образе скромной девушки в хиджабе.
Рэпер Тимати одно время встречался с Аленой Шишковой. Девушка даже подарила ему ребенка — дочь Алису, но до ЗАГСа влюбленные так и не дошли. Артист расстался с матерью своей наследницы и вскоре стал встречаться с новой избранницей Анастасией Решетовой. С моделью и блогером он вместе уже около трех лет. В последнее время ходят слухи, что они даже тайно сыграли свадьбу. Сама девушка во всем поддерживает артиста. Не так давно она призналась, что даже помогает монтировать ему видео для соцсетей.
Этой осенью влюбленные побывали в Грозном, где выступили на празднике в честь дня рождения Рамзана Кадырова. Глава Чеченской Республики даже сделал совместное фото с Решетовой. Стоит отметить, что тогда Анастасия отказалась от мини-платьев и облегающих нарядов. Она облачилась в свободное платье и даже покрыла голову платком. По всей видимости, образ скромной девушки ей понравился, так как позже она приняла участие в фотосессии, в которой перед камерой позировала в хиджабе. Только на днях Решетова поделилась снимком, на котором она запечатлена с платком темного цвета на голове, но в дополнение к нему она облачилась в полупрозрачный наряд. Сквозь ткань виднелось нижнее белье модели. Вскоре фото привлекло внимание мусульман. Они стали критиковать снимок, а также заверили, что Анастасия оскорбляет их чувства. «А грудь то почему не прикрыть, что за неуважение к мусульманам», «Не позорь хиджаб», «Анастасия Беноевская у вас грудь видна. Тошно уже от твоей двуличности» (Орфография и пунктуация авторов сохранены. — прим. ред.).
К слову, вскоре возлюбленная Тимати удалила скандальное фото. Возможно, что она сама заметила непристойную деталь на фотографии, и поэтому решила от нее избавиться. Добавим, что ранее поклонники часто подвергали Решетову критике из-за ее откровенных нарядов, а также из-за яркого макияжа. Модели всего 22 года, поэтому фанаты советуют ей показывать свою естественную красоту.
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