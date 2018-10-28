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Купивший квартиру Максаковой ответил на обвинения
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Покупатель квартиры Максаковой рассказал подробности сделки 

Рамблер 1 час назад
Фото: Рамблер
Покупатель элитной квартиры певицы Марии Максаковой появился в телешоу и рассказал, как покупал недвижимость.
Оперная певица Мария Максакова летом вышла замуж за Далхата Халаева и переписала на него семикомнатную квартиру на Краснопресненской набережной. Муж без ведома жены продал жилье Мурату Мержоеву. Сейчас в российском суде Максакова пытается вернуть недвижимость, находясь при этом в Киеве. Она решила не возвращаться в Россию после убийства мужа, бывшего депутата Госдумы Дениса Вороненкова.
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Сегодня в истории появились новые подробности. Далхат Халаев утверждает, что не получил деньги от покупателя. В свою очередь покупатель Мурат Миржоев появился в телепрограмме «Новые русские сенсации» и сообщил, что давно расплатился за квартиру.
Он показал корреспондентам договор на покупку жилья и прочие документы, подтверждающие право собственности. Квартира была продана за 45 миллионов рублей. Миржоев говорит, что приобрел недвижимость для перепродажи, но готов уступить ее Максаковой за те же деньги — 45 млн  При этом муж Марии Максаковой Далхат Халаев заявил, что его обманули: обещали 120 миллионов рублей, но выплатили только указанные в договоре 45 млн  Халаев просит привлечь к делу правоохранительные органы. Миржоев также намерен отстаивать свои интересы, и уверяет, что все договоры были оформлены по закону и заверены нотариально.
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