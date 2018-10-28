Петросян официально подал на развод

Иск о расторжении брака Петросяна и Степаненко поступил в Хамовнический суд Москвы . Фемиде предстоит решить два вопроса — о разводе супругов и о разделе имущества, сообщает МК . Развода хотят обе стороны. Второй вопрос вызывает у пары ожесточенные споры.

Ранее адвокат юмориста заявил, что до Нового года его подопечный станет холостяком, сообщает РИА Новости

Первое заседание состоится 16 ноября.

Петросян и Степаненко женаты более 30 лет. Первой иск подала Степаненко. О причине разрыва официально не сообщается.