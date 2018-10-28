Петросян официально подал на развод 

Иск о расторжении брака Петросяна и Степаненко поступил в Хамовнический суд Москвы. Фемиде предстоит решить два вопроса — о разводе супругов и о разделе имущества, сообщает МК. Развода хотят обе стороны. Второй вопрос вызывает у пары ожесточенные споры.
Ранее адвокат юмориста заявил, что до Нового года его подопечный станет холостяком, сообщает РИА Новости.
Первое заседание состоится 16 ноября.
Петросян и Степаненко женаты более 30 лет. Первой иск подала Степаненко. О причине разрыва официально не сообщается.
Ранее в СМИ появилась информация, что молодая помощница юмориста Татьяна Брухунова якобы беременна. Женщина опровергла эти предположения. При этом она не стала комментировать информацию, что Петросян якобы оформил на нее две квартиры в Москве стоимостью в 280 млн рублей.