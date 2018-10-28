Звезда в долгах: Зверева обвинили в неуплате налогов

Звезда в долгах: со Зверева требуют налоги за проданный «Порш»

Король красоты и гламура Сергей Зверев угодил в базу должников службы судебных приставов. На официальном ресурсе сообщается, что эпатажный модельер задолжал налоги за автомобиль и жилплощадь, а сам стилист находится в бешенстве, потому что все его счета давно оплачены.

Как удалось выяснить «МК», Сергей Зверев воюет с судебными приставами уже почти целый год. Дело в том, что звезда «висит» на сайте ФССП как должник по целым пяти исполнительным производствам на общую сумму более 100 тысяч рублей. В одном из отделов судебных приставов ЦАО находится материал по взысканию с эпатажного мастера парикмахерского искусства транспортного налога чуть более 10 тысяч рублей, два материала о взыскании налогов и сборов, включая пени на 11 тысяч 461 рубль и на 20 726 рублей, а также два материала на взыскание задолженностей за жилплощадь и «коммуналку» — около 45 тысяч рублей и около 24 тысяч рублей. Сам же Сергей Зверев крайне возмущен сложившейся ситуацией. Его помощница Светлана пояснила приставам, что все долги давно оплачены, а транспортный налог вообще начисляется неправомерно.

— Сергей постоянно гастролирует, и, естественно, ему некогда изучать «платежки». А если он в Москве, как сейчас, то он все равно на репетиции, а завтра у него концерт. Так что все дела Зверева веду я, на что имею доверенность, — заявила Светлана.

По ее словам, транспортный налог начисляется звезде за «Порш Кайен С», который Сергей продал еще в 2012 году.

— Это возмутительно! Я несколько раз ездила и в налоговую, и в ГАИ, и вроде бы признали, что налог начисляется неправомерно, но все равно его постоянно начисляют. А мы платим, ведь Сергею Анатольевичу не нужны проблемы с законом, ему по работе постоянно нужно беспрепятственно перемещаться по миру. И эти 10 тысяч я оплатила около 7 месяцев назад, — жалуется помощница модельера.

Что касается задолженностей за жилплощадь, коммунальные платежи и налоги, то тут речь идет об одном адресе — это шикарная квартира Сергея Зверева в районе Тверской. Подъезд дома, где она занимает почти весь 1-й этаж, выложен мрамором, у входной двери дежурит вахтер. Проектировал свое жилье знаменитый стилист сам. На окнах с улицы стоят решетки с эксклюзивной ковкой, внутренний интерьер в основном в итальянском стиле, с присущим ему шиком, помпезностью и грацией. В хоромах есть место и гостевой комнате, где останавливаются его родственники. Платежи за эту квартиру производятся действительно нерегулярно, призналась помощница модельера, ссылаясь на большую занятость. Однако Светлана уточнила, что в настоящий момент все задолженности погашены. Со слов помощницы, последние платежи вносились ею около месяца назад.