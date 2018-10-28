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Васильев резко ответил на обвинения в унижениях женщин
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Васильев ответил на обвинения в унижениях женщин 

Рамблер 1 час назад
Фото: РИА Новости
Телеведущий и историк моды Александр Васильев прокомментировал критику корреспондента финской телерадиокомпании Yle в Москве Черстин Крунвалль о передаче «Модный приговор». Историк моды считает, что в программе речь идет не о женском унижении, а «о переодевании». Кроме того, уверен он, финской женщине сложно понять стремление россиянок выглядеть эффектно, так как в Финляндии «все они ходят, как чухонки». Об этом Васильев заявил в интервью телеканалу «Звезда».
«Модный приговор» обвинили в унижении женщин
Крунвалль считает, что передача выстроена по принципу судебного разбирательства, где осужденный — женщина, которая выглядит недостаточно хорошо. Основная претензия к женщине — это то, что она вызывает недовольство супруга, на стороне которого, согласно формату передачи публика и «суд». Все это, уверена она, унижает женское достоинство. Довольно критично отзывается журналистка и о самом Васильеве, называя его человеком, «всегда одетым в какой-нибудь пестрый костюм».
«Времена его славы уже позади, но целевая аудитория — женщины-домохозяйки — очевидно, помнят его как человека, который когда-то ввел новое представление о моде в России взамен однообразия советских времен», — считает Крунвалль.
По мнению Васильева, финка, вероятнее всего, видела один из выпусков программы, где муж унижал свою жену.
«Я допускаю, что в России такое встречается. Но это не значит, что это система ценностей, которую мы пропагандируем», — сказал он, отметив, что высказывания Крунвалль в определенной степени связаны с различием в менталитете российских и финских женщин.
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