Васильев резко ответил на обвинения в унижениях женщин

Васильев ответил на обвинения в унижениях женщин

Телеведущий и историк моды Александр Васильев прокомментировал критику корреспондента финской телерадиокомпании Yle в Москве Черстин Крунвалль о передаче «Модный приговор». Историк моды считает, что в программе речь идет не о женском унижении, а «о переодевании». Кроме того, уверен он, финской женщине сложно понять стремление россиянок выглядеть эффектно, так как в Финляндии «все они ходят, как чухонки». Об этом Васильев заявил в интервью телеканалу «Звезда»

Крунвалль считает, что передача выстроена по принципу судебного разбирательства, где осужденный — женщина, которая выглядит недостаточно хорошо. Основная претензия к женщине — это то, что она вызывает недовольство супруга, на стороне которого, согласно формату передачи публика и «суд». Все это, уверена она, унижает женское достоинство. Довольно критично отзывается журналистка и о самом Васильеве, называя его человеком, «всегда одетым в какой-нибудь пестрый костюм».

«Времена его славы уже позади, но целевая аудитория — женщины-домохозяйки — очевидно, помнят его как человека, который когда-то ввел новое представление о моде в России взамен однообразия советских времен», — считает Крунвалль.

По мнению Васильева, финка, вероятнее всего, видела один из выпусков программы, где муж унижал свою жену.