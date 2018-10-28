Ещё
Участницу «Дома-2» госпитализировали после избиения
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Участницу «Дома-2» госпитализировали после избиения 

Рамблер + ещё 1 2 часа назад
Фото: @igrunova_nata
На телепроекте «Дом-2» разразился очередной скандал. Одна из его участниц 22-летняя участница Наталья Игрунова после избиения была госпитализирована в одну из московских больниц в отделение челюстно-лицевой хирургии. В столицу девушку доставили с Сейшельских островов, где проходят съемки, сообщает Пятый канал.
По словам пострадавшей, ее избил участник проекта, чье имя не сообщается.
Гуфа избили в Москве
Наталья Игрунова находится на проекте совсем недавно — с 8 октября 2018 года. Она приехала из из Ростова-на-Дону вместе со своим молодым человеком Павлом Улюмским. Ранее они встречались и жили вместе три года. Однако после различных перипетий в личных отношениях они решили завязать новые на проекте. Наталья пришла на проект к Даниилу Сахнову, так как еще до ее прихода на шоу они общались.
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россия «прикрыла» Калининград загадочными «Самаркандами»225
В ГД отреагировали на призыв Киева взрывать склады в РФ367
Гуфа избили в Москве91
В Киеве признали возможность потери еще одной территории828
Васильев резко ответил на обвинения в унижениях женщин13
Видео
04:24
Меркель по-русски спросила у Путина про пальто
В мире Статьи
05:23
Николая Караченцова отпоет Патриарх Кирилл
Шоу-бизнес
03:04
США перебросили в Европу крупнейший запас боеприпасов
Армия Оружие
03:59
Период распада: Киев может потерять Закарпатье
В мире Статьи
01:09
Под покровом ночи: Гуфа избили в центре Москвы
Шоу-бизнес Статьи
02:52
Россия «прикрыла» Калининград загадочными «Самаркандами»
Армия Оружие
03:02
Во Франции усилят охрану синагог
В мире Европа
01:00
Что известно об устроившем стрельбу в синагоге в США
В мире Статьи
03:15
Путин отреагировал на смерть Караченцова
Политика
01:09
Гуфа избили в Москве
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение