Участницу «Дома-2» госпитализировали после избиения

На телепроекте «Дом-2» разразился очередной скандал. Одна из его участниц 22-летняя участница Наталья Игрунова после избиения была госпитализирована в одну из московских больниц в отделение челюстно-лицевой хирургии. В столицу девушку доставили с Сейшельских островов, где проходят съемки, сообщает Пятый канал

По словам пострадавшей, ее избил участник проекта, чье имя не сообщается.

Наталья Игрунова находится на проекте совсем недавно — с 8 октября 2018 года. Она приехала из из Ростова-на-Дону вместе со своим молодым человеком Павлом Улюмским. Ранее они встречались и жили вместе три года. Однако после различных перипетий в личных отношениях они решили завязать новые на проекте. Наталья пришла на проект к Даниилу Сахнову, так как еще до ее прихода на шоу они общались.