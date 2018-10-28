Под покровом ночи: Гуфа избили в центре Москвы

Рэпер Guf подал в полицию заявление об избиении

В центре Москвы на Таганке в ночь на воскресенье неизвестные избили известного рэпера Guf . Музыкант подал заявление в полицию. От госпитализации он отказался. По данным ряда СМИ, инцидент произошел в ночном клубе в центре российской столицы. От госпитализации артист отказался. Стоит отметить, что некоторые СМИ со ссылкой на свои источники опровергают факт нападения на рэпера.

Российский рэп-исполнитель Алексей Долматов, известный под псевдонимом Guf, подал заявление в правоохранительные органы в связи с тем, что на него напали и избили в центре Москвы.

При этом сотрудники столичного управления МВД подтвердили без указания личности заявителя тот факт, что в полицию поступало обращение с данными о телесных повреждениях.

«В ночь на 28 октября в отдел полиции по Таганскому району обратился гражданин 1979 года рождения по факту нанесения ему телесных повреждений в 5-м Котельническом переулке», — передает ФАН со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Москве.

По факту обращения в полицию проводится проверка. Обстоятельства произошедшего уточняются.

О нападении на артиста стало известно в ночь на воскресенье, 28 октября. По данным ряда СМИ, инцидент произошел в ночном клубе в центре российской столицы. От госпитализации артист отказался. Стоит отметить, что ряд СМИ со ссылкой на свои источники опровергает факт нападения на рэпера.

Три недели назад в Подмосковном городе Климовск было найдено тело рэпера Mr.Rista. Как сообщали местные СМИ, мужчина скончался от колото-резаных ранений, тело было найдено в лифте.

По подозрению в совершении преступления полиция задержала двух приезжих из Ульяновской области , которые в ходе допроса признались, что напали на исполнителя, чтобы ограбить. В отношении задержанных было возбуждено уголовное дело.

В прошлом месяце бруклинский рэпер Даниэль Эрнандес, выступающий под псевдонимами 6ix9ine и Текаши69, подвергся нападению во время своего концерта в московском клубе Cition Hall.

В паузе между песнями неизвестному мужчине удалось забраться на сцену, после чего он ударил музыканта локтем и попытался сбить его с ног, однако не сумел этого сделать. Достаточно быстро к делу подключились охранники Текаши, которые повалили нападавшего на пол и начали бить ногами.

Когда он был окончательно нейтрализован, его увели со сцены. Позже рэпер выложил в инстаграм видео, в котором рассказал о произошедшем, однако ролик был достаточно быстро удален.

По неподтвержденной информации, напавший на него мужчина обосновал свой поступок желанием отомстить за чикагского хип-хоп-исполнителя Чифа Кифа, у которого был конфликт с 6ix9ine.

Ссора между музыкантами произошла еще в начале мая, когда приятель Чифа — рэпер Тадои — стал угрожать Текаши физической расправой за то, что тот заступился за его бывшую девушку Кьюбан Долл. Она обвинила Тадои в домашнем насилии и опубликовала несколько фотографий с синяками и ссадинами на своем теле.

Чиф Киф поддержал своего друга, однако 6ix9ine тогда не воспринял угрозы всерьез — как и после того, как против него выступил еще и Триппи Редд.

В июне все трое выпустили дисс на Текаши под названием «I Kill People!». Вскоре на Чифа было совершено нападение в нью-йоркском отеле — в рэпера стреляли, однако пуля пролетела мимо, и музыкант укрылся в своем номере. Киф обвинил Текаши в том, что он подослал к нему убийц.

«Все дело в бифе между мной и рэпером 6ix9ine», — заявил он журналистам. 6ix9ine поспешил опровергнуть заявление недруга и подчеркнул, что во время предполагаемого нападения находился в Лос-Анджелесе.

Примечательно, что, по информации западных медиа, туда он прибыл на встречу с еще одним коллегой по цеху, Фетти Вапом, однако поссорился и с ним, в результате чего дело тоже закончилось перестрелкой. Это, разумеется, Текаши тоже категорически отрицает. Что касается 69, то он заявил, что не боится Кифа.

«Сначала сказали: «Не появляйся в Чикаго». Приехал. Потом говорили: «Ты в аэропорте. Выйди из аэропорт, иди в город». Потом: «Ты с охраной. Откажись от охраны и иди на район». Теперь: «Иди ко мне домой». Вы *** [поехавшие]?», — рассказывал музыкант.

Ранее сообщалось, что убийство американского рэпера XXXTentacion (настоящее имя Джасей Дуэйн Онфрой), которое произошло в июне нынешнего года в городе Помпано-Бич во Флориде, попало на видео — об этом стало известно на заседании по делу в суде округа Бровард.

На кадрах видно, как музыкант заходит в офис местного дилера мотоциклов и двое подозреваемых следуют за ним в здание. С этого момента они не упускали жертву из виду. Вскоре он вышел на улицу и сел в свой автомобиль — элитное спортивное купе BMW i8. Однако почти сразу авто музыканта было остановлено на улице злоумышленниками, перегородившими дорогу своим внедорожником.

У нападавших, одетых в неопреновые маски, было с собой огнестрельное оружие. На ролике видно, как они подошли вплотную в машине рэпера и потребовали все ценности, которые у него были с собой. Тут же между ними завязалась борьба — преступники пытались достать водителя через открытое окно, передает НСН.