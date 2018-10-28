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Отвели в комнату. Стали известны детали избиения Гуфа
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Сломали ребра и ограбили: подробности избиения Гуфа в Москве 

Вести.Ru + ещё 45 32 минуты назад
Фото: Вконтакте
Избиение рэпера Гуфа (Алексея Долматова) было спланировано заранее. Так считает адвокат музыканта.
Гуфа избили в Москве
Адвокат Сергей Жорин полагает, что это было спланированное преступление. По версии правозащитника, Гуфа пригласили в ресторан "Бункер-42" в Таганском районе Москвы для обсуждения вопросов будущего выступления артиста на этой площадке. Однако, когда артист приехал в заведение, его отвели в отдельное помещение, выставили у дверей охрану и избили. Также у Гуфа отобрали деньги. Адвокат не уточнил сумму, отметив лишь, что она была крупной.
В результате избиения Гуф получил сотрясение головного мозга, пишет ТАСС. Также медики зафиксировали перелом двух ребер.
"Возможны иные повреждения внутренних органов", — отмечает Жорин.
Артист уже написал заявление в полицию. Сейчас устанавливаются все обстоятельства инцидента, адвокат настаивает на изъятии записей с камер видеонаблюдения внутри заведения и на улицах.
Ранее сообщалось, что в ночь на 28 октября в полицию обратился рэпер Гуф с жалобами на то, что ему были причинены телесные повреждения недалеко от станции метро "Таганская".
Рэпер Гуф дебютировал в 2000 году в составе группы Rolexx. Он является сооснователем и участником группы CENTR, обладатель нескольких музыкальных премий.
Нападению неизвестных не так давно подвергался и рэпер Гнойный. Злоумышленники, подошедшие к нему на парковке, избили музыканта, сказав: "Это тебе за твое творчество!"
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