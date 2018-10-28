На чём зарабатывает королевская семья Елизаветы II

Когда дело доходит до свадеб, дней рождений и прочих торжеств представителей британской королевской семьи, нередко возникают вопросы: на какие средства проводятся эти пышные церемонии. Часть расходов, безусловно, несёт государственный бюджет, но они идут преимущественно на обеспечение безопасности. Существенную долю составляют финансы самой семьи Виндзоров. На чём зарабатывает деньги королевская семья Великобритании , пытался разобраться News.ru.

Монаршая семья может быть самой богатой в мире, однако вы никогда не узнаете, каким состоянием она обладает в действительности. Это хранится в тайне. Впрочем, есть примерные оценки того, сколько денег находится в руках дома Виндзоров, являющегося символом Соединённого Королевства. В 2017 году Forbes оценивал состояние британской королевской семьи примерно в $88 млрд Издание указывало, что несмотря на то имущество, которое имеется у правящего дома — это и Букингемский дворец, и Британская королевская коллекция, и герцогство Ланкастер, главным источником дохода остается его бренд, который привлекает туристов со всех стран.

Влияние королевского бренда на туризм оценивается в 550 млн фунтов ежегодно. Не говоря уже о том, что некоторые члены королевской семьи ведут переговоры за рубежом и помогают развитию торговых связей. Так, визит принца Уильяма и герцогини Кейт в Канаду в 2016 году больше оценивали с экономической точки зрения.

«Они — гигантская пиар-компания для Великобритании», — делится президент Brand Finance Дэвид Хэй.

Сама королева Елизавета получает доходы от трех основных источников — публичного и двух частных. Первый — это грант суверена, те проценты, которые приходят ей от корпорации Crown Estate, распоряжающейся ранее принадлежавшим королевской семье имуществом. Если раньше этот процент оценивали в 15%, то сейчас, по некоторым оценкам, он составляет 25%. Деньги от этого гранта идут в карман не только королеве, но и её супругу, принцу Филиппу, а также прямому наследнику британского престола — принцу Чарльзу . Если доходы Crown Estate растут, то, соответственно, растут и доходы самой королевской семьи. В официальной отчетности дома Виндзоров говорится, что деньги от гранта используются для оплаты поездок, содержание Букингемского дворца, а также выдачу зарплаты обслуживающему персоналу.

Частные источники богатства Ее Величества известны как «тайный кошелек». Фактически они тоже представляют собой процент с недвижимости в Англии и Уэльсе, которая находится в доверительном управлении. Основная цель этого источника финансирования — предоставить королевской семье денежный поток, который бы находился за пределами суверенного гранта. Всё-таки грант — это общественные деньги. Средства, полученные королевой от этой недвижимости, используются для содержания нескольких членов королевской семьи, включая детей королевы, герцога Йоркского, графа и графини Уэссекских, а также принцессы и их детей. Третий источник — это инвестиции, сделанные Её Величеством лично. Как нетрудно догадаться, это наиболее неизученная часть финансовых источников Виндзоров.

Что касается сына Елизаветы — принца Чарльза, то он также получает доходы от недвижимости — в герцогстве Корнуолльском. Второй источник денег бывшего супруга принцессы Дианы — это целевые субсидии, которые покрывают его расходы на выполнение обязанностей от имени Её Величества. Это больше миллиона фунтов.

Если говорить о детях принца Чарльза, то ответ на вопрос о том, дает ли им папа деньги на карманные расходы, очевиден. Уильям и Гарри существуют преимущественно за его счет — точнее, благодаря тому, что он получает от герцогства Корнуолльского. Принц Уильям, герцог Кембриджский, и его супруга Кейт, герцогиня Кембриджская, кроме того, имеют финансовую поддержку своего дома. Необходимо обратить внимание, что Уильям, как и его брат Гарри, получили наследство от своей погибшей матери, принцессы Дианы. Одна часть средств (это 6 млн фунтов) предназначалась для них, когда они достигли 25 лет. Другая досталась им после по достижении 30-летнего возраста.

В общем и целом, расходы на существование монархии британское издание The Telegraph оценивает в 300 млн фунтов ($368 млн) ежегодно. Легко догадаться, почему в британском обществе находятся яростные противники монархии.